Tokio define reglas rumbo a Juegos Olímpicos

En el encuentro virtual, el presidente del comité organizador, Yoshiro Mori, manifestó que se pudieron tomar ‘medidas más llamativas y atrevidas’, pero ‘hay unas reglas generales que cumplir’ en el marco del COI y, por tanto, solo se centraron ‘en simplificar aspectos no esenciales’. Mori hizo énfasis en las actividades festivas, razón por la cual todavía siguen en el aire los ajustes de las ceremonias de apertura y cierre de los Juegos para que no sean ‘de una magnitud excesiva’.

You May Also Like