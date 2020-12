Proyecto Lucas deviene espacio para el talento novel de Cuba

La Habana, 30 dic.- El Proyecto Lucas, ideado para promocionar y premiar el quehacer musical de Cuba mediante el videoclip, se concibe hoy como un espacio de formación y experimentación soberbio para los jóvenes artistas locales.

Con apenas 18 años, el novel talento Luigi A. Crisci, apodado Nero en el mundo artístico forma parte de los artistas seleccionados para participar en la gala oficial de los Premios y compite, además, en la carrera por el Video más Popular.

El joven de formación empírica aparece por primera vez en la escena musical cubana con el clip Hey Boy, a cargo del experimentado realizador audiovisual Charles Cabrera, y actualmente con más de 155 mil votos en las votaciones por Internet.

El clip disputa el trofeo también en el apartado de Mejor Video Música Pop con otros jóvenes de mayor experiencia en la escena musical como Luis Franco con su tema Sueños, Luna Manzanares (Ay amor), Mario Baby (La marea), y CLO (Quiero).

Pienso que es una canción sencilla, no creía que tuviera las condiciones ideales para hacerla visual, pero la maestra Vivian Montane del proyecto cultural Voces fue quien me convenció de intentarlo, confesó a Prensa Latina.



Nero gusta de tocar guitarra y piano, y ha dedicado mucho tiempo a la composición, aunque según confiesa lo que más le apasiona es el canto pues fue por donde se inició en el mundo de la música.

Diría que todo está nivelado, pero en la composición y el canto es donde más cómodo estoy. Nunca estudié Los instrumentos con el objetivo de ser virtuoso sino de crear. Siempre están a disposición de lo que escribo, afirmó.

Siendo solo un adolescente (13 años) Nero ganó el primer lugar en el III concurso internacional de canto de la Habana, donde tuvo un recorrido novedoso por las fases eliminatorias, ejecutando canciones en inglés e italiano, y géneros como el pop y clásico.

Precisamente, es esto una práctica distintiva en el trabajo creativo del novel talento porque el inglés es el idioma que le resulta más grato para componer e interpretar y la influencia musical de su infancia.

Desde pequeño consumí música en inglés y por eso es el idioma que primero viene a mi mente. Queen, The Beatles, Frank Sinatra, Led Zeppelin fueron artistas que me acompañaron desde mi infancia, por eso gran parte de mi inspiración viene de aquí, explicó.

Sin embargo, aseguró no existe una definición cerrada del tipo de música que realiza.



Es una mezcla de todo, aún no me he definido en un género. Quizás muchos lo encasillen en música pop, pero creo que es una combinación de muchos géneros e influencias, una mixtura de sonoridades diversas, comentó.

Mi música sigue siendo cubana porque la parte rítmica tiene la base de esas sonoridades que nos identifican en cualquier parte del mundo, explicó.

Como regalo de navidad a sus seguidores, el artista realizó un concierto por las plataformas digitales en el que estrenó varios temas de su autoría como Up to you, Having such a good times y Love of my past life.

Según predijo, algunas de esas canciones tendrán también un videoclip, mientras tanto continúan las presentaciones junto al proyecto Voces y los ensayos en casa para una próxima presentación que será la despedida del 2020.