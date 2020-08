OMS confirma que es posible reinfección por Covid-19

‘La aparición de pacientes contagiados por segunda vez está en línea con las expectativas científicas, solo que no había evidencia de ello aún. Las infecciones respiratorias pueden ocurrir dos veces o incluso con más frecuencia. Sabemos que una persona no está protegida de por vida si se ha contagiado una vez’, significó Koopmans. (Prensa Latina)

