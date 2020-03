Lucha cubana contra la Covid-19, también en la prensa de EE.UU.

Washington, 27 mar.- Mientras el gobierno estadounidense renueva sus ataques contra las brigadas médicas de Cuba, continúa el reconocimiento internacional, incluso de medios norteamericanos, a la participación de la isla en la lucha contra el nuevo coronavirus.

Cuando el mundo sufre el SARS-Cov-2, causante de la enfermedad Covid-19, y el país caribeño envía profesionales médicos a diferentes partes del orbe a combatir la pandemia, la administración de Donald Trump presiona a las naciones necesitadas de la asistencia de Cuba para que rechacen esa cooperación.

Así lo hizo ayer la embajada norteamericana en La Habana a través de la red social Twitter, en la cual llamó a los países anfitriones a examinar los acuerdos con la mayor de las Antillas para poner fin a presuntos abusos laborales.

Tal pronunciamiento tuvo lugar solo un día después de que la revista estadounidense Newsweek publicó un artículo titulado Cuba Uses ‘Wonder Drug’ to Fight Coronavirus Around World Despite U.S. Sanctions (Cuba usa ‘droga maravilla’ para combatir el coronavirus en todo el mundo a pesar de las sanciones de Estados Unidos).

Ese texto se enfocó en el interferón Alfa-2B recombinante, un medicamento que la isla produce y que se elabora también con tecnología cubana en la empresa mixta Chang Heber, en China, donde surgió el primer brote del virus a finales del año pasado.

Ya activas en China desde enero, las brigadas médicas cubanas comenzaron a desplegarse en docenas de naciones, proporcionando personal y productos como su nuevo medicamento antiviral para combatir la enfermedad que ha superado los 400 mil casos confirmados en todo el mundo, destacó la publicación norteamericana.

Sin embargo, los ambiciosos esfuerzos antipandémicos de Cuba se ven obstaculizados por las sanciones estadounidenses de décadas que un funcionario cubano describió a Newsweek como el principal obstáculo no solo para responder a grandes crisis de salud, sino el principal obstáculo para el desarrollo del país en cualquier área, apuntó el artículo.

El funcionario citado por la revista manifestó que el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace casi 60 años tendría un impacto extraordinariamente positivo en Cuba y principalmente en el sector de la salud, que ha sido una de las áreas más dañadas por el cerco.

Para justificar sus ataques contra las misiones médicas cubanas, cuya labor ha sido ampliamente destacada por los países beneficiados y por organismos internacionales, Washington menciona presuntas violaciones de los derechos humanos y un supuesto tráfico de personas, algo continuamente rechazado por la isla.

En una nota de protesta presentada este jueves, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba calificó de ofensivas las manifestaciones del Departamento norteamericano de Estado, y sostuvo que forman parte de una continuada y exacerbada campaña de descrédito y mentiras.

También el corresponsal de la cadena de televisión CNN en La Habana, Patrick Oppmann, publicó un artículo en el portal digital de ese medio con el título Coronavirus-hit countries are asking Cuba for medical help. Why is the US opposed? (Los países afectados por el coronavirus están pidiendo ayuda médica a Cuba. ¿Por qué se opone Estados Unidos?).

El texto señaló que mientras los sistemas de atención sanitaria en todo el mundo se tensan hasta el punto del colapso, las brigadas cubanas ‘han sido invitadas a ayudar a trabajadores médicos en Italia, Venezuela, Nicaragua, Suriname, Jamaica y Granada’.

Asimismo, el material cita a Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política en Washington, quien recientemente pidió gobierno de Donald Trump que levante las sanciones económicas a Cuba, Irán y Venezuela como parte de la lucha contra el coronavirus.

‘La semana pasada, Trump ofreció una rama de olivo a un adversario comunista, diciendo que estaría dispuesto a enviar ayuda para ayudar a Corea del Norte a combatir el coronavirus. A pesar de las crecientes contribuciones de Cuba a la batalla contra la pandemia, es poco probable que La Habana reciba una oferta similar’, estimó el corresponsal de CNN.

Otros medios estadounidenses, entre ellos las cadenas de televisión NBC News y ABC News, difundieron el pasado fin de semana las imágenes del arribo de una brigada de 52 colaboradores cubanos de la salud a la ciudad de Milán, en la región italiana de Lombardía, la más golpeada por la pandemia en esa nación europea.

Peter Kornbluh, director del Proyecto de Documentación sobre Cuba en el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, declaró en entrevista con el programa radial y televisivo Democracy Now que la llegada de una brigada médica de Cuba a Italia es un hecho histórico.

Tienes una nación europea que acepta apoyo en forma de equipo médico de una pequeña isla caribeña, va a la historia del compromiso profundo y duradero de Cuba con la solidaridad humanitaria con otros países, expresó Kornbluh.

Esos y otros criterios aparecen por estos días en medios tradicionales y alternativos de Estados Unidos, mientras la administración Trump persiste en su política de sanciones y Cuba envía más doctores a enfrentar la Covid-19 en el mundo, como hizo hoy con dos brigadas que salieron hacia San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda. (Prensa Latina)