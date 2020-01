La Cujae y la UCI se unen para el Global Game Jam 2020 (+ Programa)

La Unión de Informáticos de Cuba, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” (CUJAE), la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) y el Comité Organizador del Global Game Jam 2020 (http://globalgamejam.org/), convocan a la simultánea de desarrollo de videojuegos más grande del mundo.

Por la popularidad adquirida en los últimos años, esta edición en Cuba se desarrollará en dos sedes: la Universidad Tecnológica de La Habana “José Antonio Echeverría” y la Universidad de las Ciencias Informáticas, del 31 de enero al 3 de febrero del 2020.

El hackathon se organiza en equipos de 3 a 6 personas para desarrollar, en solo 48 horas, un videojuego innovador y experimental de manera colaborativa. En la UCI se reunirán los equipos cuyos integrantes sean estudiantes activos o trabajadores de dicha entidad. Mientras que la CUJAE, en su carácter de sede principal, reunirá al resto de los equipos de toda Cuba.

Los equipos se enfocarán en el desarrollo de prototipos y demostraciones de juegos físicos o digitales. El Global Game Jam nació el 30 de enero de 2009, obteniendo mucha aclamación y éxito crítico. Con más de 1600 participantes en 23 países, el GGJ 2009 produjo 370 juegos. Su popularidad siempre se ha incrementado hasta lograr en la pasada edición 47 009 participantes que desarrollaron 9 010 juegos en 860 sedes de 113 países. Cuba se incorporó en el 2016 y en la pasada edición participaron cerca de 200 personas organizadas en 40 equipos para desarrollar 26 juegos.

El 31 de enero la sede mundial del Global Game Jam dará a conocer la temática. El tema es común a todas las sedes. Durante 48 horas programadores, diseñadores, modeladores, músicos e ilustradores de todo el mundo desarrollarán su propio videojuego “lo que genera proyectos diversos ya sea a nivel conceptual como en lo que corresponde a su formato o soporte”. Una vez que finalice el plazo, los trabajos generados se darán a conocer en la plataforma de Global Game Jam, bajo licencia Creative Commons https://creativecommons.org/

Los usuarios serán los encargados de probar los trabajos de todo el mundo y valorarlos. Los participantes se agruparán en equipos de 3-6 personas para trabajar el concepto y desarrollo del videojuego sujetándose a las mismas condiciones dictadas por el IGDA (International Game Developers Asociation) a nivel mundial. Las reglas, condiciones, el tema principal y los subtemas se darán a conocer al inicio de la competencia (para Cuba 8:00 PM del 31 de enero).

Cada participante debe estar integrado a un equipo y es responsable de llevar todos los accesorios que éste considere necesarios para trabajar. Existe total libertad de usar la plataforma de desarrollo y software que desee. No se permitirá el uso de juegos previamente creados. El comité organizador se reserva el derecho de admisión de los equipos teniendo en cuenta su desempeño y el uso de la tecnología en ediciones anteriores.

Para inscribirse en el evento debe enviar en un correo electrónico los datos de su equipo a la sede que le corresponda (CUJAE, ggj@cujae.edu.cu o UCI, ggj@uci.cu):

– Nombre del equipo (identificador de hasta 15 caracteres) – Nombre completo, No. de Carnet de identidad y Nombre de la Entidad de cada integrante, separados por comas – Correo electrónico y teléfonos de contacto – (opcional) No. de matrícula del vehículo que ingresará a la sede

La fecha límite de inscripción es el lunes 20 de enero del 2020 a las 12 del mediodía. Posterior a esa fecha se precisarán las cuestiones organizativas.

Únete al grupo de Telegram https://t.me/ggj_cu para interactuar directamente con los organizadores del evento.

El programa general preliminar es el siguiente (la hora y actividades que aparecen pueden cambiar por ajustes organizativos, el programa definitivo se entregará durante la inscripción presencial del 31 de enero):

31 de enero:

9:00 AM a 12:00 PM Inscripción presencial y alojamiento en cada Sede

12:00 M a 2:00 PM Almuerzo

2:00 a 6:00 PM Inauguración, ubicación de equipos, conferencias temáticas

6:00 PM a 8:00 PM Aseo y comida

8:00 PM Lanzamiento del tema y subtema e inicio de la competencia.

1 de febrero:

Desarrollo de la competencia

1:00 AM Merienda

7:00 AM a 8:00 AM Desayuno; Desarrollo de la competencia

12:00 M a 2:00 PM Almuerzo; Desarrollo de la competencia

6:00 PM a 8:00 PM Aseo y comida; Desarrollo de la competencia.

2 de febrero:

Desarrollo de la competencia

1:00 AM Merienda

7:00 AM a 8:00 AM Desayuno; Desarrollo de la competencia

12:00 M a 2:00 PM Almuerzo; Desarrollo de la com petencia

8:00 PM Fin de la competencia

8:00 PM a 9:00 PM Comida

3 de febrero:

7:00 AM a 8:00 AM Desayuno

8:00 AM a 11:00 Deliberación del jurado unificando ambas sedes en la CUJAE

9:00 AM a 10:00 AM Transportación hacia la sede CUJAE de los equipos nominados por la sede UCI

10:00 AM a 12:00 M Presentación y debate de los nominados de ambas sedes

12:00 M a 1:00 PM Clausura de la edición cubana

1:00 PM a 2:00 PM Almuerzo de despedida.

(Convocatoria oficial, tomada de Cubadebate)