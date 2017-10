Fidel Castro: Cuba no tiembla frente al imperio (+Audio)

5 de octubre de 1961. Fidel pronuncia un discurso en la bienvenida al presidente Osvaldo Dorticós, tras participar en la Conferencia de Belgrado y en un recorrido por varios países socialistas.

En Belgrado se celebró la primera conferencia de Jefes de Estado y Gobierno que junto a la anterior realizada en Bandung, Indonesia en 1955 permitieron la organización del Movimiento de Países No Alineados, MNOAL.



“De nuevo el Presidente Dorticós sale a la palestra a librar la batalla contra el imperialismo en la Conferencia de Belgrado, porque nuestro deber es luchar contra el enemigo en todas partes. Y no hay dudas de ninguna clase, que la Conferencia de Países no alineados, países no comprometidos por pactos militares, celebrada recientemente en Yugoslavia, constituyó una severa derrota para los imperialistas, los guerreristas y los colonialistas”.

“Esa posición de Cuba, mantenida invariablemente, indeclinablemente, en todas partes del mundo, fue factor importante en la reunión de Belgrado, donde las representaciones de otros países que han conocido de cerca lo que es la política colonialista y la política guerrerista, expresaron el sentir de esa parte considerable del mundo, que estaba allí representada: la expresión de los sentimientos de mil millones de seres humanos, representados allí por sus respectivos presidentes…”

Expresa la firmeza y los principios de la Revolución cubana:

“Es la Cuba pequeña en tamaño, pero grande en dignidad, grande en heroísmo, grande en decoro. Es la Cuba que libra batallas ideológicas con firmeza inconmovible; es la Cuba pequeña pero heroica, que ha tenido todo el valor y toda la dignidad de erguirse frente al imperio. Es la Cuba que no tiembla, es la Cuba que no teme, es la Cuba que no se doblega”.



“Es la Cuba que da el ejemplo, y es la Cuba pequeña, pero heroica, que cuando sus enemigos llevan la lucha del terreno de la discusión en las arenas internacionales, que cuando sus enemigos llevan la lucha del terreno de las ideas y de las razones del terreno de la agresión y de la fuerza, ¡en ese terreno también sabe derrotar a sus enemigos! Y en ese terreno aplasta también las hordas mercenarias y le propina al imperialismo una de las más inesperadas derrotas que pudo imaginarse”.

De las batallas a librar por el pueblo cubano en lo adelante Fidel también manifiesta:



“Ahora, que todo el mundo sabrá leer y escribir, divulgando más, distribuyendo más libros, imprimiendo más libros; ahora, que el vicio desaparece; ahora que la explotación de las mujeres desaparece; ahora, que la corrupción se erradica cada vez más, fomentemos el espíritu del trabajo, de la diversión sana, de la alegría merecida del ejercicio físico, del deporte; fomentemos todas las actividades que corresponderán cada vez más a una sociedad de trabajadores y estudiantes, una sociedad donde todos debemos estudiar y todos debemos trabajar”.

“Es necesario que hagamos el esfuerzo todos en esta lucha en defensa de la Revolución, en defensa de la soberanía, en defensa de la Patria; contra las agresiones económicas o militares, contra los agentes del imperialismo, contra las escaseces, es necesario que hagamos todos el máximo esfuerzo, y que lo hagamos bien. ¡Esto es para todos, para ustedes y para todos los compañeros de la Revolución!”



