Palestina condena guerra genocida de Israel en Gaza

Ramala, 17 mar.- La Cancillería palestina acusó hoy a Israel de impulsar una guerra genocida contra la Franja de Gaza, mediante la sistemática ejecución de masacres y la destrucción del territorio.

Como parte de su agresión contra nuestro pueblo, Israel usa el hambre y la sed como herramientas para sus fines, denunció en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores y Expatriados.

Ese país ignora las demandas y llamamientos internacionales que exigen proteger a los civiles y asegurar sus necesidades humanitarias básicas, destacó el texto.

Tampoco, subrayó, le importan las advertencias sobre la catástrofe humanitaria, aún mayor, que provocará una invasión terrestre del Ejército contra la sureña ciudad de Rafah, donde se refugian más de un millón de palestinos.

La Cancillería criticó el incremento de los ataques de los colonos judíos en la ocupada Cisjordania y Jerusalén Este.

La derecha israelí se alimenta del ciclo de guerras y violencia, lo cual aumentará la inestabilidad regional, alertó.

En ese sentido, afirmó que ese sector, encabezado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, “reemplaza las soluciones políticas a las crisis y los conflictos con una lógica militar y de seguridad brutal”.

Netanyahu está atacando los cimientos del sistema global, su legitimidad y la poca credibilidad que le queda, apuntó. (Tomado de Prensa Latina)

Egyptian President Abdel-Fattah El-Sisi and his Palestinian counterpart, Mahmoud Abbas, analyzed the serious humanitarian situation in #Gaza due to Israeli aggression and addressed efforts to put an end to it, an official source reportedhttps://t.co/1gwU58uAsW pic.twitter.com/lIok41dqrJ

— RadioSantaCruz (@RadioSantaCruz_) March 14, 2024