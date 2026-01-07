Industria camagüeyana consolida indicadores productivos (+ Fotos)

Camagüey, 6 ene.- Con estándares de calidad y presencia de varios surtidos en la red comercial y gastronómica de la provincia, la Empresa de Bebidas y Refrescos de Camagüey se consolida como colectivo Vanguardia Nacional al cierre de la Emulación Socialista correspondiente al año 2025.

Lo anterior, al decir del director general Liuven Veloz González, permite arribar al nuevo calendario con mejores condiciones aun cuando en el segundo semestre no se cumplieron los indicadores por las dificultades, fundamentalmente, con la adquisición de materias primas.

Detalló que en los primeros seis meses se logró un sobrecumplimiento de las unidades físicas de todos los surtidos gracias a la búsqueda de materias primas y vínculo con las formas no estatales de gestión, unido a la entrega de los trabajadores en horarios extendidos.

Las bebidas alcohólicas, dijo, alcanzaron las cifras estimadas, no así los refrescos por las limitaciones con el azúcar, de ahí que se utilizaron edulcorantes y otros sustitutos, lo que permitió cerrar al 60% de la producción.

El vinagre se garantizó en condiciones muy complejas y se adquirieron nuevas tecnologías y Grupos electrógenos en la Fábrica de Ron y Vinos Puerto Príncipe que aseguraron la continuidad de los procesos productivos.

Las ventas se comportaron a más del 100%, lo que representa poco más de mil millones de pesos en valores, un crecimiento superior al 2024 con 30 millones de pesos por encima.

Veloz González agregó que las utilidades mostraron un aumento, lo que permitió remunerar el esfuerzo de los trabajadores, recurso esencial para alcanzar las metas, unido a las políticas de atención al hombre y el funcionamiento de los comedores obreros.

Reconoció el esfuerzo de los colectivos para garantizar los procesos productivos a partir de las disponibilidades energéticas y la labor de los innovadores apegados a las líneas del programa de gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía.

En el periodo recién finalizado se lograron encadenamientos efectivos con la Mipyme Dpis para la adquisición de envases, tapas, alcohol y producciones cooperadas. De igual manera PROCAVAR S.R.L, en la UEB de Florida, que asume la tecnología que se pondrá en funcionamiento próximamente y la reconstrucción del inmueble.

Esas acciones aseguran la recuperación del nivel de actividad de la industria unido a otros vínculos con formas productivas de la agricultura y a proyectos de desarrollo local en la UEB de Refrescos 23 de agosto con encurtidos y productos en conservas.

La sustitución de la matriz energética es otro de los logros del 2025 con el reto de seguir creciendo y utilizar las fuentes renovables de energía en la totalidad de la producción de la mano de Renova.

La captación efectiva de divisa, el vínculo con clientes, las exportaciones efectivas y un sistema de calidad certificado, fundamentalmente en el vinagre y ron, surtidos líderes, destacan entre las proyecciones de trabajo de cara a un 2026 de éxitos para la Empresa de Bebidas y Refrescos de Camagüey. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)