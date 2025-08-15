«En general se puede imaginar, que tardarán al menos seis-siete horas», comentó Peskov al Canal 1, y reveló que el cara a cara entre los dos mandatarios se celebrará también con la participación de asesores.

El vocero presidencial indicó también que la parte rusa espera que las negociaciones finalicen con buen resultado.

La Casa Blanca comunicó, previamente, que la cumbre ruso-estadounidense comenzará este viernes a las 22:00 (hora de Moscú) en la base militar de Elmendorf-Richardson.

Según las previsiones, los dos presidentes abordarán la solución del conflicto en Ucrania, así como otros asuntos de interés mutuo.

La delegación de Rusia estará integrada por el canciller Serguéi Lavrov, el asesor del Kremlin Yuri Ushakov, los ministros Andréi Beloúsov (Defensa) y Antón Siluánov (Finanzas), y el enviado presidencial para la cooperación económica y la inversión, Kiril Dmítriev.

Por parte de Estados Unidos se espera que asistan 16 personas; entre ellas, el secretario del Estado, Marco Rubio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, el secretario del Comercio, Howard Lutnick, el director de la CIA, John Ratcliffe y el enviado especial del presidente, Steven Witkoff.

Antes de la reunión, Putin y Trump intercambiarán algunas palabras y luego, posterior a las conversaciones, ofrecerán una conferencia de prensa. (Tomado de Prensa Latina)