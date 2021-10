Compañía Airbus concluye exitosas pruebas de vuelo de su dron Zephyr

La compañía estadounidense Airbus concluyó exitosamente dos pruebas de vuelo del dron llamado Zephyr, el cual usa baterías solares para su funcionamiento y es capaz de resistir meses en la estratosfera.

Tras las dos pruebas, con 18 días de duración cada una, el pronóstico de permanencia futura en el aire es de seis meses. Aun cuando ese último lapso no ha sido probado del todo, “todos los avances que hemos estado haciendo en nuestras pruebas de laboratorio indican claramente que vamos por muy buen camino”, subrayó Jana Rosenmann, directora de sistemas aéreos no tripulados de Airbus.

Zephyr is back where it belongs, in the stratosphere!

Completing this years successful test flight campaign, mulitple flights, new records and flying above civil airspace for the time.

We did it together! @UKStratCom @DefenceES#Stratospherichttps://t.co/L3kIJ6vvm3 pic.twitter.com/QU49eKwj7T

— Airbus Defence (@AirbusDefence) October 11, 2021