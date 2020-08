Republicanos atacan a Biden y buscan mostrar imagen positiva de Trump

En ese sentido, el diario The Washington Post señaló que la primera noche de la convención fue una manguera de afirmaciones falsas o engañosas, en su mayoría extraídas del arsenal del presidente, y enumeró en particular 19 pronunciamientos de ese tipo.

El diario The New York Times manifestó que las intervenciones en la cita, que se prolongará hasta el jueves, a menudo exageraron los éxitos del jefe de la Casa Blanca y pasaron por alto las deficiencias en su manejo de la pandemia, que ya dejó casi seis millones de contagiados y 180 mil muertes en el país.

