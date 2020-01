Radio Santa Cruz, sentido de la vida del locutor Jesús Mazorra

Santa Cruz del Sur, 16 ene.- Resalta en su voz lo bello y perdurable de la fortaleza profesional que atrapa invitadora; la originalidad en el decir le eleva la excelencia. La audiencia se siente a gusto cuando sale al aire Descarga Musical y escucha al habitual locutor que le imprime a la emisión musical, cargada de saludos y felicitaciones, el brillo y sello como ningún otro colega.

Jesús Mazorra Illas sabe servir a la profesión. En su condición de locutor de Radio Santa Cruz, emisora fundada hace más de cinco décadas en la localidad. Y aunque no está en la lista de los fundadores del medio comunitario ha sabido ganarse el respeto y la admiración de los oyentes y compañeros de trabajo.

-Por mucho tiempo usted fue profesor de la asignatura de Inglés del sistema educacional santacruceño. ¿Acaso consideró que tenía las condiciones idóneas para desempeñar el profesional quehacer de locutor?

-“En ese tiempo en que trabajaba como profesor me incorporé al movimiento de aficionados; cantaba y tocaba el piano. Como me gustaba el programa Nocturno escuchaba las canciones que se radiaban y me aprendí los títulos de la mayoría de ellas. Cuando llegué a la radio no fue para hacer locución. Había una plaza vacante de Jefe de Programación. La obtuve por oposición.

Al relacionarme laboralmente con el periodista Lázaro David Najarro Pujol, quiso que gran parte de sus géneros periodísticos salieran en mi voz, porque consideraba que era la apropiada. De inicio no me atrevía pero Najarro insistió hasta convencerme.

Incluso se llegó a contar conmigo para la locución de algunos programas, cosa que no había hecho en los dos primeros años de faena, entre ellos te puedo mencionar a Poemas y Canciones, el primero con el que empecé”.

-¿Qué principios y requisitos debe conservar con honor un locutor?

-“La sencillez y la modestia forman parte de las principales herramientas que debe tener un locutor. También su afán de superación. En esta profesión se aprende todos los días. Le sugiero a las nuevas generaciones de locutores tener en cuenta estas recomendaciones.

El afán de aprender y ampliar el acervo cultural no pueden faltar en cada jornada. La universalidad de conocimientos es esencial en cualquier locutor, de lo contrario se queda a mitad de camino”.

-La audiencia ha expresado que si falta su voz y presencia en el programa Descarga Musical, la calidad de la emisión perdería el brillo y sello que sólo usted sabe imprimirle.

-“Bueno eso es como el padre con el hijo. ¿Qué pasa con Descarga?… lo que aún sucede con Tarde Mexicana, salía en la voz de Nilda Cecilia Sotolongo Castellanos. Ella le transmitía mucha dulzura y frescura al programa. Descarga Musical salió al aire el 3 de septiembre de 2001.

Mi compañera Idania Torres, ya fallecida, me dijo que crearíamos un programa que tuviera gran nivel de audiencia. Únicamente me he separado de Descarga cuando he tomado vacaciones. Quiero a este programa como si fuera una hija.

Además Descarga Musical es de mucho sonido. Sus realizadores Yadileysi Palmero Rojas, Carlos Jorge Magaña, Willian Leyva y Robertico Cristiá le ponen lo suyo. Trabajamos de forma conjunta”.

-La Radio, Sentido de una Vida fue la condición que recibió recientemente en la asamblea provincial de balance de la Radio camagüeyana. ¿Cuánto le motiva este reconocimiento a continuar detrás del micrófono en esta planta radial?

-“Pensé, como se dice en el argot popular, que había colgado el sable y de momento me llegó este reconocimiento; realmente no lo esperaba. Las personas que dirigen el medio me tuvieron en cuenta. Pero la opinión del pueblo es importante.

Esto es un compromiso a continuar a pesar de estar jubilado pero no retirado de mi querida Radio Santa Cruz. Reitero la decisión de morir con el micrófono en la mano”.