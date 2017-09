Identifican regiones genéticas vinculadas a partos prematuros

Washington, 12 sep.- Investigadores estadounidenses identificaron seis regiones genéticas las cuales influyen en la duración del embarazo y el alumbramiento, hecho que conduce a las prevención de partos prematuros.

En la revista The New England Journal of Medicine, los especialistas precisaron que la capa que reviste el útero juega un papel mucho más importante del pensado en la duración del embarazo.

Otra de las áreas identificadas indica que la falta de selenio, un mineral hallado en algunas verduras, frutos secos y carnes, influye de forma notable sobre el riesgo de alumbramiento prematuro.

Esos hallazgos ofrecen una nueva diana para los tratamientos dirigidos a ayudar a las gestantes a prevenir los partos prematuros, explicó Louis Muglia, líder del estudio, del Centro Médico del Hospital Infantil de Cincinnati.

Estudios previos demuestran que entre un 30 y un 40 por ciento de los nacimientos prematuros se asocian a factores genéticos.

Con esos resultados, no solo identificamos distintos genes asociados a los partos prematuros, sino que también revela una solución sencilla y barata: el tratamiento de las gestantes con suplementos de selenio.

Una intervención que, de confirmarse, podría salvar millares de vidas, explicó el científico Trevor Mundel, presidente de la División de Salud Global de la Fundación Bill & Melinda Gate. (RHC/Fuente:PL)