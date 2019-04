Hace 60 años: Fidel en Estados Unidos y Canadá (Cronología + Video + Libro Libre)

Durante la segunda quincena de abril de 1959, el Comandante en Jefe Fidel Castro viaja a Estados Unidos y Canadá encabezando una comitiva de destacados representantes de la triunfante Revolución.

Lo hacía a partir de una invitación inicial de la Sociedad Americana de Editores de Periódicos, a la que se sumarían otras instituciones y personalidades en los dos países norteños. Cubadebate y su sitio Fidel Soldado de las Ideas recuerdan el impactante acontecimiento ocurrido hace 60 años.



Miércoles 15 de abril de 1959

•Arriba al aeropuerto de Ciudad Libertad, antes de abordar el avión advierte, en brevísima alocución, que su viaje es una continuación de la Operación Verdad, para defender a la Revolución contra todas las calumnias y que viaja también como una cuestión de cortesía, ya que fue invitado inicialmente por la Sociedad Americana de Editores de Periódicos.

•A las 5:29 pm parte desde La Habana rumbo a Estados Unidos. Viaja en un avión Britannia de Cubana de Aviación bautizado como Libertad. Lo acompañan, entre otros, Celia Sánchez, Regino Boti y Conchita Fernández. La comitiva la integran unas 40 personas, en dos aviones.

•A las 9:02 pm, arriba a Washington por la Base de Servicios de Transporte Aéreo Militar. Lo recibe el Secretario auxiliar de Estado Roy R. Rubottom y los Embajadores de Cuba en Washington (Ernesto Dihigo), Naciones Unidas (Manuel Bisbé y Carlos Lechuga) y la OEA (Raúl Roa). Más de ochenta periodistas aguardan a Fidel. Tiene la oportunidad de estrechar las manos a una buena parte de la emocionada multitud que desde hacía varias horas le esperaba en el aeropuerto

•Realiza breve comentario a la radio cubana al descender del avión.

•Se dirige hacia la Embajada de Cuba en Washington, donde se alojará en su estancia en la capital estadounidense.

•Se improvisa una conferencia de prensa en la Embajada de Cuba, donde se alojará en Washington. Saluda a la multitud que se agolpa frente a la misión diplomática.

Jueves 16 de abril

•Intercambia saludos con las numerosas personas que lo aclaman frente a la Embajada de Cuba.

•Concede breve entrevista a una radio local.

•Almuerza con Christian A. Herter, Secretario de Estado en funciones, en el Hotel Statler Hilton. Sólo unas horas después, Herter asume como nuevo secretario de Estado, en sustitución del titular del cargo, Foster Dulles, quien se halla muy enfermo.

•Ofrece Conferencia de Prensa en el Hotel Statler Hilton, tras su encuentro con el Secretario de Estado. Declara:“Espero que en Estados Unidos se tenga un mejor entendimiento de nuestra situación”.

•Después del almuerzo con Herter, Fidel se dirige a la sede de la embajada de Cuba en Washington. Una vez allí, vuelve a reunirse con la prensa.

• En la tarde, sale sin escolta a la calle y se pasea por ellas conversando con niños, estudiantes, choferes de taxi y vendedores de periódicos. La gente quiere hacerse fotos con él en todas partes. En el Meridian Hill Park, muy cerca de la embajada, carga a una niña de 16 meses; en otra imagen se le ve con un grupo de alumnas de la Clayton High School.

• Concede entrevista a la televisora cubana C.M.Q.

Viernes 17 de abril

•Sostiene un encuentro privado con la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado en el Capitolio de Washington.La caravana parte de la embajada a las 10:34 a.m. hacia las oficinas de la Comisión de Relaciones Exteriores. Allí le aguardan los senadores Sparkman, Kefauver, Mansfield, Long, Wiley, Aiken, Bennet, Smathers, Langer y el representante James Fulton. Más tarde penetran en el salón otros legisladores de ambas cámaras. La entrevista se prolonga durante hora y media. Fidel habla, responde, discute. Hay un diálogo vivaz con Smathers. El experimentado parlamentario finaliza riendo: “Usted es un gran polemista y tan brillante como orador que debía estar en el Senado”, le dice el Senador a Fidel.

•Asiste a almuerzo ofrecido por la Sociedad Americana de Editores de Periódicos en el Hotel Statler Hilton. Pronuncia discurso donde denuncia la Enmienda Platt y la desigualdad del Tratado Comercial impuesto por Estados Unidos a Cuba. Se somete después a una sesión de preguntas y respuestas que culmina con una gran ovación.

• Asiste a la Recepción ofrecida por la Embajada de Cuba en ocasión de su visita

Sábado.18 de abril

La mañana y las primeras horas de la tarde transcurren en conferencias con los asesores económicos que lo acompañan.

•Recibe a los niños estadounidenses Jack y Jeff Castro, quienes estuvieron esperándolo por casi 3 horas frente a la Embajada de Cuba en Washington.Son hijos de un emigrado mexicano que vive en California, miembro de la fuerza aérea norteamericana. Los niños visten de uniforme verde olivo del Ejército Rebelde con grados militares en las mangas.

• Asiste a las 18:00 horas a la Recepción ofrecida al Cuerpo Diplomático acreditado en Washington. Fidel estrena traje de gala: sin medallas ni cintas, camisa blanca y corbata.

•Sobre las 21:00 horas, seis integrantes de la comitiva, incluido Fidel, se escapan a un restaurante: Ceres Restaurant, en la 1307 E Street, NW. El grupo lo componen Fidel, Celia Sánchez, el capitán Ramón Valle, el teniente Ángel Saavedra y dos miembros de la escolta. En el establecimiento, los clientes les rodean. Muchos son jóvenes universitarios con quienes charla largamente. La noticia se extiende por el barrio y a pesar de la hora el vecindario afluye al establecimiento. Desde allí se trasmite un programa conducido por el locutor Steve Allison, de la estación WWDC. El animador obtiene una entrevista de Fidel. A las tres de la mañana están de regreso a la embajada, pero varias parejas que retornan de una fiesta, reconocen a Fidel y se improvisa otra reunión en plena acera.

Domingo 19 de abril

• Visita en la mañana de ese día la mansión de George Washington en Mount Vernon. Deposita una corona de flores ante la tumba del Padre de la Independencia norteamericana

• Coloca ofrendas florales en los monumentos a Abraham Lincoln y Thomas Jefferson, y en la Tumba del Soldado Desconocido en el Cementerio Nacional de Arlington.

•Concede entrevista a Radio Rebelde en el Cementerio Nacional de Arlington.

•A las seis de la tarde, Fidel es entrevistado en el conocido programa de televisión Meet the Press, de la NBC.

•De la entrevista televisada por la NBC, el primer ministro cubano parte hacia el Capitolio para reunirse con Richard Nixon, vicepresidente de los Estados Unidos. En el programa oficial cubano, se prevén solo quince minutos para la visita. Fidel penetra en el lujoso salón de recepción del vicepresidente a las seis y cincuenta y nueve minutos de la tarde; un minuto después se halla con Nixon en su despacho oficial. A las nueve y veinte de la noche reaparecen ambos, sonrientes, para saludar a los periodistas, fotógrafos y camarógrafos de televisión y noticieros cinematográficos.

Los detalles de la plática no se revelan. A la salida de las oficinas vicepresidenciales ambos eluden hacer pronunciamientos. Muchos años después, en La Habana, Fidel narró sobre de ese encuentro: “El presidente de Estados Unidos no se dignó ni siquiera a invitarme a tomar un café, porque yo no era digno de tomarme un café con él. Me mandaron a Nixon. No es que me deshonrara que me enviaran a Nixon, que era vicepresidente. Me recibe en el Capitolio en un despacho, conversa conmigo y me deja hablar. Nixon me escucha y me escucha, no dice nada, no hace ningún comentario; pero cuando termina la entrevista conmigo es conocido que le envía un memorando a Eisenhower diciendo: Castro es comunista y hay que derrocar al Gobierno Revolucionario”.

•Se reúne en la Embajada cubana con los abogados peruanos Manuel Labarfha, Herless Buzzio Zamora y Alberto D´ Angelo Aereda.

• Ofrece Recepción en la Embajada de Cuba a la colonia cubana en EE.UU. Al final, le concede entrevista al periodista cubano Eddy Martin.

Lunes 20 de abril

•Visita el Club Nacional de Prensa en Washington. Brinda declaraciones a los periodistas.Entrega condecoraciones a periodistas norteamericanos que estuvieron en la Sierra Maestra durante la guerra de liberación, incluído el reportero de The New York Times, Herbert L. Matthews, autor de la famosa entrevista que destruyó la mentira de la dictadura batistiana sobre la liquidación del movimiento revolucionario.

•Fidel Castro y su delegación parten en tren para Princenton, Nueva Jersey. Fidel viaja a Princenton invitado por el famoso centro universitario de esa ciudad.Se aloja en la casa del profesor Roland T. Elyde, de 35 años, considerado como una autoridad en asuntos latinoamericanos en la vecina Rutgers University.Los demás miembros de la delegación cubana se alojan en otras casas de la ciudad. Y otros en Morvan, residencia oficial del gobernador de Nueva Jersey.

•A las 4:00 pm visita la Universidad de Princenton. Brinda conferencia en un curso especial sobre civilización americana.

•Asiste a la recepción que le brindan en su residencia el Gobernador de Nueva Jersey y su esposa

•Realiza Conferencia de Prensa.

Martes 21 de abril

• Visita la Escuela Privada de Lawrenceville, en Nueva Jersey. A las 9 de la mañana, pronuncia discurso en la Edith Memorial Chapel de esa institución educacional

•Se traslada en tren de Nueva Jersey a Nueva York. Recibe una multitudinaria bienvenida en la Terminal de Pennsylvania y después en el Hotel Statler Hilton, donde se aloja.

• En la tarde visita la Universidad de Columbia. Intercambia con estudiantes de la Escuela de Periodismo.

•Regresa al hotel Statler Hilton.y vuelve a sostener encuentros con la prensa.

•En la noche, interviene en la reunión de la Asociación Femenina de los Colegios de Abogados de Nueva York y responde preguntas de los presentes.

Miércoles 22 de abril

•7:30 Sostiene un encuentro con la prensa cubana acreditada a la gira.

•8:30 Visita la redacción del diario La Prensa y desde allí concede entrevista a la emisora radial local WHOM.

• 12:30 Visita la sede la Organización de las Naciones Unidas. Lo reciben el embajador cubano Manuel Bisbé, el belga Pierre de Muelemeeter, jefe del protocolo y Roberto Huertematte, de Panamá, comisionado de ayuda pública. Sostiene una breve y cordial entrevista con el secretario general, DagHammarskjöld.

•13:00 Sostiene un almuerzo en el Salón Indonesio de la ONU, con la Sociedad de Corresponsales Periodísticos de las Naciones Unidas. Pronuncia discurso en la ocasión.

•16:00 Sostiene un nuevo encuentro con los periodistas cubanos en el Hotel Statler.

Concede entrevista a editor del diario argentino La Prensa de Buenos Aires.

Visita a Miss Ida Mayo quien dirigió la campaña para obtener vestimenta para los rebeldes cubanos.

•Se encuentra con los ciudadanos norteamericanos Frank Carter de Atlanta y Charles Alexander, de Orlando, Florida, con quienes había compartido jornada de presca en la Ciénaga de Zapata el 23 de marzo. Recibe de los estadounidenses una caña de pescar adornada en oro.

Jueves, 23 de abril

•10:00 El alcalde Robert Wagner y su esposa le esperan a la entrada principal del edificio de la municipalidad. Fidel recibe la llave simbólica de la ciudad.

•12:00 El Overseas Press Club ofrece un almuerzo a Fidel en el Hotel Astor, situado en el corazón de Broadway. La organización agrupa a periodistas que han sido o son corresponsales de ultramar. Entre los asistentes al almuerzo está Herbert Matthews, el corresponsal de The New York Times que, en 1957, le hiciera una histórica entrevista a Fidel en la Sierra Maestra. Más de dos mil comensales —número sin precedentes en la historia del Overseas Press Club—, ocupan las mesas instaladas en el salón en forma de herradura.Allí conversa con el extraordinario pelotero Jackie Robison. Ofrece entrevista a la prensa.

•15:00 Visita el Empire State, el edificio más alto del mundo entonces. Después de varios minutos en la terraza del piso 86, Fidel y su comitiva pasaron al salón de recepciones, donde Henry Crown, jefe de la empresa dueña del edificio le entregó una reproducción del edificio fundida en metal. Luego firma el libro de visita y escribe: “Como recuerdo y suvenir de nuestra visita al imponente e inolvidable EmpireState donde fuimos recibidos por el propietario con toda clase de bondades, con nuestra gratitud para Mr. Henry Crown, firmo este libro en nombre de todos los cubanos”.

•18:00 Sale del Hotel Statler acompañado solamente por Raúl Roa, embajador de Cuba ante la OEA, para concurrir a una reunión del Consejo de Relaciones Exteriores.

•Por la noche Fidel permanece en su suite. A primera hora recibe a un grupo de bellas jóvenes norteamericanas que vienen a invitarlo a un certamen auspiciado por el Club Fotográfico de Nueva York. El requerimiento es, naturalmente, un amable pretexto para poder acercarse a Fidel. Este comparte su atención con las visitantes y con un ejemplar de Bohemia que acaban de entregarle. Korda hace funcionar su cámara.

•Más tarde se entrevista con Bobby Maduro, quien le impone de la crisis económica que viene sufriendo el equipo beisbolero de los Cuban Sugar Kings. Fidel conviene en lo que el team representa como propaganda para el azúcar y como atracción turística. Las soluciones definitivas se aplazan hasta su regreso a La Habana.Sin embargo, antes de terminar su conversación con Bobby Maduro, Fidel le entrega una pequeña nota escrita de su puño y letra, dirigida a Alberto Fernández, presidente del Instituto Cubano de Estabilización del Azúcar, donde le agradece dar toda la cooperación posible a los Cuban Sugar Kings que no deben irse de Cuba.

Bobby Maduro regresa inmediatamente a La Habana y en conferencia de prensa habla de sus impresiones sobre el encuentro con Fidel.[…] Yo quiero que ustedes comprendan lo que para el deporte significa que Fidel Castro, en medio de todos los compromisos y de tantísimos asuntos de importancia que tiene en su mente, haga un alto durante la estancia en New York para tratar con tanto cariño el problema de los Cubans…Calla nada más que un instante y prosigue con efusión torrencial: —Una de las emociones más fuertes de mi vida la experimenté cuando recién llegado a New York me dijeron que en el discurso pronunciado en el edificio de las Naciones Unidas, Fidel se había referido al base-ball cubano…

•Fidel continúa trabajando hasta las 2:45 de la madrugada, asistido de sus colaboradores más cercanos. Se ha comprometido a concurrir a la Conferencia Económica del Río de la Plata, donde todos los países de América estarán representados y que se conoce con el nombre de Proyecto de los 21.Por esta razón Fidel permanecerá menos tiempo de lo proyectado en Canadá, limitándose a una visita de un día a Montreal.

Viernes, 24 de abril

•9:35 Inaugura las operaciones del día en la Bolsa de Café y Azúcar, cuya sede se encuentra en la calle Pine, distrito financiero de Wall Street.

•11:00 Fidel visita el Zoológico del Bronx, en Nueva York.

•20:30 Pronuncia discurso en una histórica concentración en el Parque Central de Nueva York. Allí afirma: “Cuba se ha convertido en la esperanza americana; hay que salvar esa esperanza.Hablamos en defensa de los pueblos de América Latina”.

Sábado 25 de abril

San Francisco, Detroit, Nueva Orleans, Ottawa, Toronto y otras ciudades de los Estados Unidos y Canadá solicitan la presencia de Fidel. El líder cubano declina las invitaciones. Ni en varios meses de apretada agenda podría cumplir con todas.

•Viaja en tren de Nueva York a Boston. En el trayecto le concede entrevista al periodista cubano Eddy Martín.

•A las 3:45 p.m., Fidel Castro y la comitiva que le acompaña llegan en tren a Boston. Ofrece Conferencia de Prensa a su llegada a la estación de Boston.

•Concede entrevista a la prensa en el Hotel Hilton.

•18:00 Profesores y alumnos de la Universidad de Harvard le ofrecen una comida. A su lado ocupan asientos el decano de la Facultad de Derecho, Mac George Bunty, y el joven presidente del Harvard Fórum, Robert Seidemberg. Un grupo de alumnos le entrega una placa de honor de José Antonio Echeverría y Fructuoso Rodríguez, “que dieron sus vidas para acabar con la dictadura en Cuba”.

•Ofrece una Conferencia de Prensa en la Universidad de Harvard.

•20:00 Más de diez mil personas colman la vasta extensión del Dillon Field House en el Stadium de Harvard. Pronuncia discurso y responde preguntas de los estudiantes.

•Asiste a recepción en su honor en el Club de la Universidad de Harvard.

Domingo 26 de abril

•Viaja en avión desde Boston hasta Canadá, para una visita de un día. En el aeropuerto es recibido por más de cinco mil personas.

•Ofrece Conferencia de Prensa en el Hotel Queen Elizabeth, donde se aloja.

•Visita el Hospital de Niños de Saint Justice, el más grande de Canadá.

•Visita a la Real Policía Montada.

•Recorre una fábrica de equipos agrícolas.

•Participa en Cena que le ofrece la Cámara de Comercio.

•Acude a un Baile en beneficio de los niños cubanos al que asistan más de 4 mil personas.

Lunes, 27 de abril

•El primer ministro cubano parte desde Montreal hacia la ciudad de Houston, en EEUU, donde hace escala antes de continuar rumbo a Suramérica.

•Arriba a la ciudad de Houston, Texas, procedente de Canadá. Es recibido por el Alcalde Lewis Cutrer. Le regalan un sombrero tejano y un hermoso caballo.

• Se encuentra con el Comandante Raúl Castro en el Hotel Shamrock, de Houston. Raúl había viajado a EE.UU. para informar al líder de la Revolución sobre la situación en Cuba.

• Recibe a Paulina del Conde, esposa del mexicano Antonio del Conde “El Cuate”, quien participó en la compra del Yate “Granma” y que en esos momentos estaba preso en EE.UU. acusado de enviar armas al gobierno cubano.

Martes, 28 de abril

Culmina su histórica estancia en Estados Unidos y Canadá. Antes de partir, ofrece Conferencia de Prensa junto al Comandante Raúl Castro en el Hotel Shamrock, de Houston.

Vuela hacia Sudamérica para participar en la Conferencia del Comité de los 21, en Buenos Aires, Argentina. Sobrevuela territorio cubano y envía un mensaje a su pueblo a través de Radio Rebelde.

