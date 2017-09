Fidel Castro: ¿Qué progreso garantiza el imperialismo a cualquier país de América Latina? (+Audio)

25 de septiembre de 1962. Fidel firma un convenio con el titular de la industria pesquera de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, para la construcción de un puerto en La Habana que ofrecería servicios a la naciente flota de Cuba y a la de la nación europea que operaba en el Atlántico Noroccidental.

Este día de 1972, Fidel habla en la inauguración de 44 Secundarias Básicas en el Campo, en la zona de Aguacate, en La Habana.

“Estas escuelas honrarán con sus nombres la amistad, la fraternidad, el internacionalismo, el heroísmo, el cumplimiento del deber”.

Puede escuchar y descargar aquí la propuesta radial directamente desde nuestro canal en Ivoox:

En 1989, Fidel habla en el acto de inauguración del Aeropuerto Internacional de Varadero Juan Gualberto Gómez.

“Sin construcción no hay desarrollo social ni desarrollo económico, no hay escuelas, no hay círculos infantiles, no hay policlínicos, no hay hospitales, no hay hoteles, no hay aeropuertos, no hay pedraplenes, no hay calles, no hay acueductos, no hay nada”.

Recuerda al patriota Juan Gualberto Gómez, y destaca el significado que su nombre sirva para identificar la nueva terminal aérea.



“Muy importante para la historia de la provincia y el espíritu patriótico de la provincia, es el nombre del aeropuerto; ellos han propuesto que lleve el nombre de esa figura gloriosa, histórica de la provincia, que es Juan Gualberto Gómez”.

En el 2008, Fidel elabora la reflexión La autocrítica de Bush. Analiza el discurso del día 23 de septiembre del presidente norteamericano George W. Bush, en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

Comenta acerca de la mención de Bush de contar con las bondades que pueden brindar los mercados de los países de la región.

“¿Qué progreso puede garantizar el imperialismo a cualquier país de América Latina con sus armas atómicas, su industria armamentista, sus flotas de portaaviones nucleares escoltados, sus guerras de conquista, el intercambio desigual y el saqueo permanente de otros pueblos?”

En el 2010, Fidel escribe la reflexión Si yo fuera venezolano. Señala la importancia de los comicios parciales de Venezuela a celebrarse el día siguiente en los que se elegirán 165 miembros al Parlamento:

“He visto las movilizaciones populares y el fervor de millones de personas, especialmente de la gente más humilde y combativa, que ha tenido el privilegio de vivir una etapa nueva en la historia de su país…”

En este mismo día y año Fidel da a conocer la segunda parte de su reflexión Lo que jamás podrá olvidarse.

Expone otros fragmentos del diálogo sostenido en La Habana el 21 de septiembre con los integrantes del Crucero por la Paz, procedentes de Japón.

En el 2011, Fidel elabora la primera parte de su reflexión titulada Chávez, Evo y Obama.

“A pesar del monopolio desvergonzado de los medios masivos de información y los métodos fascistas de Estados Unidos y sus aliados para confundir y engañar a la opinión mundial, la resistencia de los pueblos crece, y eso puede apreciarse en los debates que se están produciendo en Naciones Unidas”.

En el 2014, Fidel elabora el artículo titulado La merecida felicitación a Maduro. Felicita al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, tanto por su discurso en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas como por su encuentro con habitantes del Bronx.

Escuche en audio y descargue aquí “Fidel, la Verdad y las Ideas”, una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde: