Fidel al frente de un pueblo de ideas (+Audio)

30 de septiembre de 1968. Fidel clausura el Primer Curso de Operadoras de los tractores Piccolinos, efectuado en Cangrejeras, La Habana

“Este acto simbolizaba ese enorme avance de nuestra agricultura, pero simboliza también algo muy importante para la Revolución, que es la incorporación de la mujer al trabajo productivo; significa el principio verdadero de la igualdad de oportunidades para las mujeres…”

En este día en 1989 Fidel habla en el acto celebrado en el teatro “Karl Marx” por el tercer aniversario de la revitalización del Movimiento de Microbrigadas en La Habana.

Precisa el esfuerzo que fue necesario realizar para hacer resurgir ese Movimiento.

“Hubo que hacerlo todo nuevo; no tenía personal calificado, no tenía profesionales universitarios, no tenía técnicos medios de la construcción, hubo que reclutar ese personal y prepararlo o formarlo”.

“La calidad es algo que nos preocupa mucho. No solo queremos una ciudad funcional, queremos una ciudad hermosa, que sea capaz de preservar todos los valores históricos que ha creado y sea capaz de satisfacer las necesidades de las masas, sin destruir la armonía de la ciudad, sin afectar la belleza de la ciudad; al contrario, haciéndola más bella”.





En esta fecha en 1996 Fidel habla en el acto de masas efectuado en la Plaza de la Revolución “Ernesto Guevara”, en la ciudad de Santa Clara.

“Me pregunto en qué país del mundo hay más participación del pueblo y de las masas en todo lo que tiene que ver con su vida ¡En ninguno!”

“Somos un pueblo de ideas, ¡de ideas!, donde solo el pueblo es el juez supremo, y pudiéramos decir que el dueño de la verdad”.

En el año 2008 Fidel elabora la reflexión “Kangamba”. Reconoce la calidad y la realización de la película que describe la heroica resistencia de cubanos y angolanos en esa zona de la República Popular de Angola.



“ Kangamba es de los filmes más serios y dramáticos que vi nunca”.

“Las cosas ocurridas en aquel campo de batalla en que nuestros compatriotas, junto a los angolanos, realizaron aquella proeza fueron realmente conmovedoras. Sin su resistencia heroica todos habrían muerto”.

Recuerda también la batalla de Cuito Cuanavale.

“La batalla de Cuito Cuanavale, iniciada en noviembre de 1987, se combinó con las unidades que se movían ya en dirección a la frontera de Angola con Namibia, donde se dio la tercera acción de esa importancia”.

En el año 2010 Fidel elabora su reflexión “Noticias inverosímiles” dedicada a los hechos ocurridos en Ecuador con el intento de golpe de Estado al presidente Rafael Correa.

“El Presidente Rafael Correa se muestra firme e indoblegable. El pueblo está mucho más organizado. El Golpe a mi juicio está ya perdido”.

Y este mismo día del año 2010, Fidel redacta la reflexión titulada “Piedad Córdoba y su lucha por la paz”

Condena la decisión del Procurador General de Colombia de destituir e inhabilitar a la prestigiosa senadora por 18 años para ejercer cargos políticos, por la supuesta colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. Resalta:

“El prestigio y la autoridad moral de Piedad Córdoba se han multiplicado”.

Escuche en audio y descargue aquí “Fidel, la Verdad y las Ideas”, una realización de Ismael Rensoli, Víctor Pérez Galdós y Carmen Alfonso…cortesía de Radio Rebelde: