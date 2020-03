De Cuba Cimafunk en ‘Caliente’ con músicos de Nueva Orleans (+Foto y Video)

La Habana, 7 mar.- Una rica mezcla de metales, ritmo cubano, el rapeo en español e inglés y una letra divertida que mueve a bailar, aderezan a ‘Caliente’, nuevo video musical de Cimafunk publicado hoy en plataformas digitales.

Cimafunk (Erik Iglesias, Pinar del Río, 7 de abril de 1989), catalogado como pionero del funk afrocubano, une fuerzas en el audiovisual con músicos estadounidenses de la ciudad de Nueva Orleans.

Cimafunk ft. The Soul Rebels and Tarriona “Tank” Ball – CalienteEs así como The Soul Rebels, la banda de metales súper dinámica que fusiona soul, funk, hip hop y jazz, y la talentosa poeta, rapera y cantante Tarriona ‘Tank’ Ball aparecen en este experimento de culturas y orígenes compartidos.

El rapeo de The Soul Rebels, el cambio de Cimafunk en el ritmo y la velocidad en su verso, y Tank con un toque de poesía, y luego el coro todos juntos: ‘Tú me lo pides/Te lo doy: Caliente’ You ask for it/I’ll give it to you: Caliente, dejan la pista como el título de la canción.

‘Queríamos resaltar lo mejor de Cuba y Nueva Orleans, ambas arraigadas a su herencia africana’, dijo Cimafunk, a quien Billboard enlistó como uno de los ’10 mejores artistas latinos a seguir’ en el 2019.

Según The Soul Rebels, la creación de ‘Caliente’ fue un proyecto sobre la buena vibra y el amor profundo a la música del otro.

‘Caliente’ se grabó en Nueva Orleans y se interpretó por primera vez por los artistas en Cuba, en enero de este año, durante el Festival de Música ‘Getting Funky in Havana’.

Collin Laverty, presidente de Cuba Educational Travel y productor del festival Getting Funky in Havana, expresó vía correo electrónico a Prensa Latina que el éxito de Cimafunk radica en que es diferente, ‘eso lo vuelve especial y es la razón por la cual la gente lo sigue’.

Lo que se ve en el clip de Caliente -La Tropical repleta de miles de personas gozando, una conga estilo Nueva Orleans en La Habana Vieja y mucho más-, simboliza una visita histórica de estas bandas de Nueva Orleans.

El apoyo de Troy ‘Trombone Shorty’ Andrews fue clave. Reconocido como el mejor trombonista del mundo, también viajó a Cuba con una docena de jóvenes estudiantes de Nueva Orleans para aprender y compartir en La Habana.

Para Laverty este es solo el principio. Cimafunk regresa a Nueva Orleans en Abril para el importante festival de jazz de esa ciudad, donde compartirá escenario con importantes figuras.

A su juicio, aunque no es nueva la conexión entre la música y los músicos de Nueva Orleans y Cuba, sí es muy importante que la actual polea de transmisión sean las nuevas generaciones.

The Soul Rebels, Tank and the Bangas y Cimafunk -añadió- representan el futuro de la música en sus ciudades y países e integran a niños que representan el futuro y otra generación.

Yo sé que es un camino de más colaboración musical, más intercambios culturales y una amistad creciente entre Nueva Orleans y Cuba, concluyó Laverty. (Prensa Latina)