Domadores de Cuba a cuarta final consecutiva en Serie Mundial de Boxeo

La Habana, 10 jun.- La franquicia Domadores de Cuba le tiene tomado el gusto a su inclusión en las finales, pues anoche capturó su cuarto boleto, al vencer a los Heroicos de Colombia por 5-0, garantizando así su presencia en la disputa por el título de la Serie Mundial de Boxeo (WSB) en igual número de oportunidades.

Desde el año 2014, cuando el conjunto cubano se inscribió en la WSB por primera vez, el equipo que dirige Rolando Acebal no ha dejado de ser protagonista en el momento más trascendental del evento, y ahora buscará revalidar la corona del 2016, frente a una escuadra de gran nivel: Astaná Arlans de Kazajstán.

Los pugilistas de la llave C-2 (52, 60, 69, 81 y +91 kg) no dieron muchas libertades a los colombianos en el coliseo de la Ciudad Deportiva y definieron el match global en su favor por 7-3, luego que los domadores del C-1 (49, 56, 64, 75 y 91 kg) se vieran dominados por los Heroicos en tierras cafeteras, una semana atrás.

Pero la historia en La Habana iba a ser bien distinta y así fue. De abrir el cartel en favor de Cuba se encargó el 52 kg Yosvany Veitía, amplio dominador sobre su oponente Johan Vargas, a quien venció por 3-0. El espirituano apenas se empleó a fondo y dominó de campana a campana, conectando golpes desde la larga distancia y con buenos reflejos para esquivar los escasos swines que se animó a tirar el sudamericano.

En los 60 kg Lázaro Álvarez no quiso hacer menos que Veitía, y despachó por 3-0 a Albeiro Paredes. El pinareño, en repetidas oportunidades castigó impunemente la anatomía de su adversario, aprovechando la poca movilidad de este y su débil defensa.

«Me cuidé del rival que tenía por delante ya que es un boxeador muy fajador y no quería caer en la corta distancia, donde me podía ocasionar algún corte en el rostro y con el premundial en solo unos días, preferí realizar un combate de mayor precisión y no de reiterados golpes», resaltó Álvarez.

La pelea en los 69 kg de Roniel Iglesias parecía que concluiría antes de la campana final, pero el púgil vueltabajero optó por llevar la confrontación con Ricardo Legarda hasta el final, imponiéndose por unanimidad, situación que decretó el pase de Cuba a la final.

«La estrategia fue desarrollar los cinco asaltos y boxear en las tres distancias para llegar en plenitud de forma a Honduras, donde en solo unas horas comenzará el premundial de la disciplina», sostuvo Iglesias instantes después de bajar victorioso del cuadrilátero.

Quien sí finiquitó su pleito antes del límite de tiempo fue el camagüeyano Julio César La Cruz (81 kg), autor de una soberana paliza ante Jeisson Camargo, al punto que en el cuarto asalto llegó el RSC, luego de que el sudamericano recibiera tres conteos de protección.

El cierre en +91 kg estuvo a cargo del santiaguero José Ángel Larduet, victimario por RSC a solo unos segundos de la campana inicial del novel Junior González. (Tomado de www.granma.cu) (Foto: http://www.radiorebelde.cu)