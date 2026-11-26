La Habana, 26 nov.- El equipo masculino de voleibol de Cuba ya tiene sus rivales y sedes de las tres semanas de las preliminares de la Liga de Naciones (VNL) de 2027, prevista para efectuarse del 9 de junio al 1ro de agosto, fecha en la que se disputarán las medallas, según anunció Volleyball World, plataforma oficial de la Federación Internacional de Voleibol (FIVB).

Por lo informado, la selección cubana, bajo la dirección de Jesús Cruz y clasificada para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tendrá por sede a China, del 9 al 13 de junio, para la primera etapa de competencia con sus contrincantes en Francia, el plantel anfitrión, Bélgica y Serbia.

A continuación estarán del 23 al 27 de junio en suelo francés, donde tomarán contra Argentina, Ucrania, Polonia y Brasil, y después viajarán a Japón (del 14 al 18 de julio) para cerrar la fase eliminatoria ante la escuadra local, Irán, Italia y Rusia.

Como es lógico, los discípulos de Cruz buscarán cumplir dos importantes propósitos: clasificar para la etapa decisiva y mantenerse en la VNL de 2028, para lo que tendrán que lograr buenos resultados desde el comienzo del exigente certamen.

Importante destacar que la FIVB solo ha anunciado la integración de los grupos, no así el calendario partido por partido, y cada selección disputará cuatro encuentros por semana, por lo que no necesariamente se enfrentará a todas los equipos incluidos en su grupo.

También están pendiente las ciudades, escenarios y pareos definitivos, lo que se se dará a conocer más adelante, aclara Volleball World, y agrega que este año la VNL tendrá 19 selecciones en la masculina y femenina en acción, una más que en anteriores ediciones, ya que regresa Rusia con sus dos planteles. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)