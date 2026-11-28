Camagüey, 28 nov.- La presentación de tres proyectos científicos y productivos marcó un nuevo avance en la búsqueda de soluciones sostenibles para el sector agropecuario del territorio, durante el Evento Científico de Estudiantes organizado por el Centro Universitario Municipal (CUM) de Vertientes.

Entre las propuestas expuestas sobresalió el proyecto «Evaluación y manejo sostenible de biofertilizantes y bioestimulantes agrícolas para el incremento de la productividad del organopónico El Tejar», iniciativa que fortalece la relación entre la academia y las necesidades productivas del territorio.

El trabajo, en el que participan 14 estudiantes y tres profesores, forma parte de un proyecto curricular vinculado con la Ley 148/22 de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional, así como con los ejes cuatro, cinco y siete de las 176 transformaciones económicas y sociales que implementa el país.

Su objetivo fundamental es evaluar y aplicar de manera sostenible biofertilizantes y bioestimulantes capaces de mejorar los rendimientos del organopónico El Tejar, convirtiendo la investigación científica en una herramienta concreta para impulsar la producción de alimentos.

Según lo explicado durante la jornada, los resultados de estas investigaciones podrían extenderse más allá de esa unidad productiva y contribuir al incremento de los rendimientos agrícolas, especialmente en el cultivo del arroz, además de favorecer otros cultivos y procesos productivos.

Las propuestas fueron evaluadas por un tribunal integrado por especialistas de las carreras de Ingeniería en Autonomía y Procesos Agroindustriales del propio centro universitario. En ese escenario, la ciencia se presentó como una vía para promover el desarrollo económico y agroindustrial de Vertientes.

La presentación de los tres trabajos también evidenció el interés de estudiantes y profesores por aportar, desde la investigación, a la solución de los principales desafíos del territorio.

“Siempre hemos visto estas investigaciones como parte del proceso de culminación de estudios. Hoy, la muestra es que ese interés comienza a manifestarse desde los primeros años de las carreras”, afirmó durante las conclusiones del evento la máster Ángela Aurora Rabí Valdoquin, directora del CUM.

En particular, el proyecto desarrollado en el organopónico El Tejar combina formación académica, prácticas agrícolas sostenibles y producción local, por lo que posee un importante potencial para contribuir a la seguridad alimentaria y al fortalecimiento de las capacidades productivas del municipio.

Las iniciativas presentadas apuestan por un modelo agrícola que articule conocimiento, sostenibilidad y resultados concretos, en correspondencia con las prioridades del diseño curricular universitario. Asimismo, abren nuevas oportunidades para formar profesionales comprometidos con el desarrollo económico y agroindustrial de Vertientes. (Texto y foto: Frank Fernández García/Radio Vertientes) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)