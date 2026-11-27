Camagüey, 27 nov.- Con la participación de estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad de Camagüey (UC) Ignacio Agramonte Loynaz y la Universidad de Ciencias Médicas Carlos J. Finlay inició este jueves el Fórum Interuniversitario Envejecimiento, cuidados y neuroplasticidad desde las multidisciplinas.

Según precisó la UC en su perfil en Facebook, los participantes abordaron diversos tópicos, cuyos ejes centrales fueron el Envejecimiento, Genética y Transdisciplinas y El Envejecimiento y cuidados en Cuba, sus retos y desafíos desde las multidisciplinas.

Durante el evento se presentaron estudios relacionados con ese proceso fisiológico y la morbilidad, las bases genéticas del envejecimiento, el cuidado integral de la vida, entre otros asuntos.

De igual manera, sesionó un panel dedicado al impacto del citado fenómeno en la nación antillana, a partir de que constituye actualmente el país más envejecido de América Latina y el Caribe, añade la nota publicada en la plataforma digital.

Esa situación plantea retos que exigen un tratamiento multidisciplinario, por lo que este viernes continuará el intercambio de experiencias, organizado por la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor, de la UC, con el propósito de dialogar en torno al envejecimiento desde una mirada holística y multidimensional. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)