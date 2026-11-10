Universidad de Camagüey se suma a proyecto internacional contra la violencia de género

Camagüey, 10 nov.- La Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz (UC) dio inicio a las acciones de familiarización e intercambios académicos correspondientes al proyecto internacional “Fortalecimiento institucional de cooperación internacional para la erradicación de la violencia de género a través de la aplicación Web APPRECO”, iniciativa liderada por la Universidad de Cádiz, España, y financiada por la Junta de Andalucía.

El proyecto, que busca promover el intercambio académico y la implementación de buenas prácticas en equidad de género, cuenta también con la participación de la Universidad Tecnológica de La Habana (Cujae) y la Universidad de Oriente.

Como parte del programa de trabajo en el Campus Puerto Real de la institución gaditana, la Dra. C. Kirenia Saborit Valdés, decana de la Facultad de Lenguas y Comunicación de la UC, participa en una agenda intensiva de tres semanas que abarca las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias de la Educación, Ciencias del Mar y Medioambiente, y la Escuela Superior de Ingeniería.

Durante este periodo se imparten cursos enfocados en las causas estructurales y factores de riesgo asociados a la violencia de género, principios generales de actuación y acogida, así como la atención a las especificidades de las mujeres gitanas. Entre las primeras actividades sobre el terreno, la delegación realizó una visita a un centro penitenciario que atiende a mujeres víctimas de violencia.

En el plano metodológico e investigativo, la representación de la Universidad de Camagüey presentó la fase del proyecto correspondiente a la institución cubana, enfocada en la recolección de datos sobre indicadores de diversidad e igualdad. Este diagnóstico permitirá evaluar la distribución de género entre el personal académico y el estudiantado de la casa de altos estudios camagüeyana, además de desarrollar sesiones de trabajo de referencia y tutorías académicas. (Con información y fotos de la página institucional de la UC en Facebook)