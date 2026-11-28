La Habana, 28 nov.- La obra de Nicolás Guillén (1902-1989) vuelve a ser noticia, esta vez de la mano de la tecnología. El libro Estudio Estadístico y Conceptual del Léxico de Nicolás Guillén en los poemarios «West Indies, LTD.» y «Tengo», del investigador Leonel Ruiz Miyares, propone un recorrido por el universo poético del autor desde las humanidades digitales y fue presentado en la Sala Villena de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac).

La cita, convocada por el Centro de Lingüística Aplicada, el Instituto Cubano del Libro, la Asociación de Escritores de la Uneac y la Fundación Nicolás Guillén, contó con las palabras iniciales de Nicolás Hernández Guillén, presidente de esta última institución.

Según recoge el perfil oficial de Facebook de la Uneac, la Doctora en Ciencias Filológicas Yamile Haber Guerra resaltó durante el encuentro la novedad de una investigación que se apoya en la lingüística computacional y de corpus para examinar frecuencias, reiteraciones y elecciones léxicas en la poesía del Poeta Nacional de Cuba.

Editado por Ediciones Centro de Lingüística Aplicada y prologado por Gema Valdés Acosta, el estudio emplea técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural para cuantificar y contextualizar el vocabulario guilleniano, con particular énfasis en las voces patrimoniales, los afronegrismos y los neologismos.

El volumen abre asimismo nuevas rutas para la crítica literaria al relacionar los rasgos del lenguaje «guilleniano» con categorías como raza, clase, alienación y descolonización cultural, lo que interpela los enfoques tradicionales de la teoría literaria.

Uno de sus planteamientos más comentados fue la propuesta de declarar el léxico poético de Nicolás Guillén patrimonio de la nación, iniciativa que en la presentación mereció el calificativo de «acto de justicia histórica».

Con este encuentro quedó ratificada la vigencia del autor de Motivos de son y el potencial de las ciencias informáticas para ahondar en su legado, sin renunciar a la riqueza estética, histórica y política de su creación literaria. (Tomado de Juventud Rebelde) (El estudio emplea técnicas de Procesamiento del Lenguaje Natural para cuantificar y contextualizar el vocabulario guilleniano. Autor: Agencia Cubana de Noticias)