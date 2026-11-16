Tres siglos de salvamento y sacrificio: conmemoran en La Habana el Día del Bombero Cubano

La Habana, 16 nov.- El acto central por el aniversario 330 de la primera agrupación de bomberos y el Día del Bombero Cubano se desarrolló recientemente en el Comando 26, en Boyeros, con la presencia del general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, miembro del Buró Político y ministro del Interior.

Según precisó el Ministerio del Interior (Minint) desde su perfil en Facebook, en una carta a los bomberos cubanos, el ministro del ramo, Álvarez Casas, destacó que profesionales y voluntarios continúan inspirando a las generaciones que siguen labrando un camino de disciplina, honor y valor en la actividad preventiva o de emergencia.

Durante el evento fueron reconocidos una treintena de jefes, oficiales, combatientes, trabajadores civiles y pensionados con las condecoraciones estatales Olo Pantoja, Eliseo Reyes Rodríguez, Antonio Briones Montoto y a la Valentía.

Las medallas fueron entregadas en manos de familiares de los caídos en cumplimiento de su deber.

A otros oficiales se les impuso las condecoraciones Elogio a la Virtud y Servicio Distinguido en el Ministerio del Interior, y recibieron la condición Fieles a su Legado, entregada en la institución armada en el marco del centenario del natalicio del líder histórico de la Revolución, Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Al intervenir, el primer coronel Carlos Guzmán Matos, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, manifestó que los esfuerzos permitieron sostener la prevención y el servicio de salvamento, rescate y extinción de incendios.

Señaló que avanzaron en el uso de métodos y medios modernos y la inteligencia artificial en el enfrentamiento a incendios y otras emergencias.

La canción El pecho a las llamas, del trovador Silvio Alejandro Rodríguez, sirvió de homenaje a quienes dedican la vida a esta profesión y fue compuesta para la ocasión.

Los artistas Pancho Amat y Abel Acosta rindieron tributo con música cubana a los homenajeados.

Un ejercicio demostrativo puso a prueba la profesionalidad y preparación de los bomberos para accionar en situaciones complejas.

Quedó sembrado un árbol caguarián y fue reinaugurado el Comando 26, donde se realizó una exposición de medios técnicos.

(Tomado de la Agencia Cubana de Noticias) (Foto tomadas del perfil institucional: Héroes de fuego)