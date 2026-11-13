Sello biotecnológico camagüeyano en el mercado asiático: Hebernem conquista la Certificación Orgánica en China

Camagüey, 13 nov.- La ciencia y la biotecnología cubanas continúan abriéndose paso en los mercados internacionales gracias al rigor investigativo y al impacto de sus producciones. En este escenario, el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) consolida un hito de gran relevancia tras la obtención de la Certificación Orgánica del producto Hebernem (comercializado en China bajo el nombre de Aikexian), un paso trascendental que valida la calidad, sostenibilidad y eficacia ecológica de este bioproducto agrícola desarrollado desde el territorio agramontino.

El origen de este logro se remonta a los rigurosos estudios científicos iniciados en la provincia de Camagüey a finales de la década de los 90, cuando los investigadores comenzaron el aislamiento, caracterización y formulación de una cepa de actinomicetos del suelo (cepa C-924).

Este esfuerzo investigativo cristalizó años más tarde en la creación del bionematicida ecológico, diseñado para actuar como un efectivo agente biológico en el control de nematodos fitoparásitos en cultivos hortícolas y frutales, estimulando al mismo tiempo el sistema radicular y el crecimiento de las plantas sin generar toxicidad ni dejar residuos dañinos en el medio ambiente.

Tras años de perfeccionamiento en los laboratorios camagüeyanos, la consolidación comercial e industrial dio un salto definitivo cuando la parte china comenzó la producción a gran escala del bioproducto bajo la denominación de Aikexian.

La agricultura orgánica internacional exige estándares sumamente estrictos de inocuidad y respeto ecológico, por lo que la homologación en el gigante asiático avala formalmente su seguridad a través de rigurosas pruebas toxicológicas y ecotoxicológicas, permitiendo su inserción competitiva en los exigentes circuitos de producción agrícola verde de ese mercado.

Como parte de este proceso de introducción y validación internacional, la MSc. Marisela Suárez Pedroso, investigadora y especialista del CIGB, impartió una conferencia magistral y de lanzamiento titulada «Transferencia de tecnología del producto Hebernem/Aikexian. Introducción a la producción agrícola de China». La presentación tuvo como propósito mostrar las potencialidades tecnológicas del rubro y su aplicación práctica en la agricultura orgánica de la provincia china de Yunnan, fomentando la cooperación y el intercambio de experiencias científicas.

Fundado el 25 de julio de 1989 por el Comandante en Jefe Fidel Castro, el CIGB de Camagüey ha escrito una historia de consagración y soberanía científica vinculada indisolublemente al desarrollo económico y social del país. Desde sus inicios, la institución se especializó en la biotecnología agropecuaria y veterinaria, alcanzando hitos mundiales y regionales de referencia como la creación de la vacuna Gavac® contra la garrapata del ganado, la vacuna Porvac® para el control de la peste porcina clásica, y su valioso respaldo histórico en ensayos clínicos y proyectos de alto impacto para la salud humana y animal. (Con información tomada de las páginas institucionales del CIGB de Cuba y el CIGB Camagüey en Facebook, y del sitio web del CIGB) (Foto: CIGB)