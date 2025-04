Santacruceño Diosel Hernández, un Vanguardia Nacional que enfila proa hacia la productividad

Santa Cruz del Sur, 12 abr.- Diosel Hernández de la Guardia, Vanguardia Nacional en la captura del camarón rosado enseñó la técnica y habilidades en ese tipo de pesca al santacruceño Joel Guevara Núñez. En esas lecciones prácticas participaron el padre del pescador y otras personas de vasta experiencia en la tarea que tantas divisas ha aportado a la economía cubana.

“Tenía 16 años cuando me inicié en estos trajines. Al principio, tengo que reconocerlo, no me fue fácil. Con el tiempo me fui adaptando al trabajo rudo en el mar. Era un niño en esa época, pero de la noche a la mañana me convertí en un hombre. Aquí estoy con mayores energías para mantenerme en la proa productiva”, planteó el impetuoso entrevistado.

Joel Guevara Núñez, el patrón del ferrocemento camaronero cinco de la Empresa Pesquera Industrial Sureña (EPISUR) Algérico Lara Correa de esta localidad, le gustan todas las labores que se realizan encima del navío.”Porque aprendí a ser integral para que nadie pueda pasarme gato por liebre y poder enseñar al joven que se interese por conocer cualquiera de los oficios que hacemos entre todos”, señaló.

Joel destacó el apoyo que tiene de Guillermo Álvarez, el segundo patrón, de George Morales, el motorista, del cocinero nombrado Anderson Pérez Espinosa y el marinero Yadián Gutiérrez Román. Este colectivo del camaronero cinco, aunque no ha navegado con tanta suerte como en campañas anteriores, no se dejará vencer por las dificultades. Levar los chinchorros con bastante camarón es un juramento hecho con las manos entrelazadas.