Santa Cruz del Sur, 28 nov.- La Casa de Abuelos Ramón Montero Hernández, una de las cuatro instituciones de su tipo en este territorio, recibe una nueva mano de pintura por parte de integrantes de la brigada de mantenimiento del sector de la Salud Pública, como parte de las acciones de embellecimiento y mejora de confort que se impulsan en saludo al aniversario 68 del triunfo de la Revolución cubana.

Odelta Bazán Ramírez, trabajadora social del centro, explicó que, de lunes a sábado y durante el horario diurno, se brinda atención integral a 45 adultos mayores con distintas patologías, quienes reciben seguimiento médico de galenos del programa del médico y la enfermera de la familia, así como de especialistas del Centro Comunitario de Salud Mental.

Muchos de estos ancianos viven solos o quedan sin acompañamiento durante las horas en que sus familiares trabajan o estudian. En la instalación, precisó la entrevistada, los ancianos tienen asegurada su alimentación y participan en ejercicios físicos, actividades culturales y juegos de dominó.

El colectivo laboral de la Casa de Abuelos Ramón Montero Hernández mantiene el compromiso cotidiano de realizar una labor eficiente en homenaje a los estudiantes de Medicina fusilados injustamente hace 155 años por el colonialismo español, y en saludo a la jornada del trabajador de la Salud Pública, que concluye el 3 de diciembre, Día de la Medicina Latinoamericana.

Un total de 111 acciones, más de 50 de alto impacto, se ejecutarán como parte del programa por el aniversario 68 del triunfo de la Revolución cubana, efeméride cuya celebración provincial acogerá #SantaCruzDelSur

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Esta mejora constructiva se suma a otras iniciativas que se desarrollan en Santa Cruz del Sur con motivo del aniversario 68 de la Revolución. Con estas tareas, el municipio busca elevar la calidad de los servicios y fortalecer la vida comunitaria en la etapa previa a la efeméride.