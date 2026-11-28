Santa Cruz del Sur, 28 nov.- El 28 de noviembre de 1961 quedó inscrito en la historia de Santa Cruz del Sur como una fecha trascendental para la educación: ese día el territorio fue declarado Libre de Analfabetismo, después de una intensa labor que permitió enseñar a leer y escribir a miles de personas.

Aquel anuncio representó el resultado de meses de esfuerzo, de encuentros entre maestros y alumnos y de una movilización que llevó la enseñanza hasta comunidades y zonas rurales del municipio. Detrás de aquella conquista estuvieron quienes asumieron la tarea de enseñar y quienes, pese a las dificultades, encontraron en la alfabetización una oportunidad para cambiar sus vidas.

Más de nueve mil 900 personas fueron alfabetizadas en Santa Cruz del Sur, con la participación de mil 82 jóvenes, entre integrantes de las brigadas Conrado Benítez, de las brigadas Patria o Muerte y maestros voluntarios. No se trató solamente de enseñar las primeras letras: significó acercar a numerosas familias a una herramienta que les permitiría acceder a nuevos conocimientos y desenvolverse con mayores posibilidades en la vida cotidiana.

Una de aquellas jóvenes fue Silvia Molina Noda, quien con apenas 14 años, mientras cursaba la Secundaria Básica, se incorporó a la Campaña de Alfabetización. Su participación marcó el comienzo de una trayectoria dedicada a la enseñanza. Después se graduó como maestra primaria y profesora de Secundaria Básica, y llegó a acumular 59 años de trabajo en el sector educacional. Actualmente continúa vinculada a la formación de nuevas generaciones como instructora en el Palacio de Pioneros Solecitos del Sur.

Su historia representa la de tantos jóvenes que asumieron la responsabilidad de llevar los conocimientos hasta los lugares más apartados. También recuerda que la campaña no terminó con la declaración de un territorio libre de analfabetismo: para muchos de sus participantes, aquella experiencia se convirtió en el punto de partida de una vida dedicada a la educación.

La experiencia santacruceña formó parte de una transformación que abarcó a toda la provincia de Camagüey y al país. En 1961, declarado Año de la Educación, miles de maestros, trabajadores y estudiantes se incorporaron a la campaña nacional, con el propósito de que la distancia, la edad o las dificultades económicas no impidieran aprender a leer y escribir.

En el ámbito nacional, el proceso tuvo su momento culminante el 22 de diciembre de 1961, cuando Cuba fue proclamada Territorio Libre de Analfabetismo. Para entonces, más de 700 mil personas habían aprendido a leer y escribir durante la campaña, que convirtió la educación en una tarea de alcance popular y situó al país como el primero de América Latina en recibir esa declaración.

A 65 años de aquel acontecimiento, el 28 de noviembre conserva un significado especial para Santa Cruz del Sur. La fecha convoca a recordar a quienes aprendieron, a quienes enseñaron y a una generación de jóvenes que contribuyó a transformar la realidad educativa del municipio.

Cada aniversario permite reconocer el valor de la alfabetización como punto de partida para continuar aprendiendo. Detrás de cada persona que aprendió a leer y escribir hubo una historia de esfuerzo y una oportunidad que comenzó a hacerse realidad con la llegada de un maestro. La trayectoria de Silvia Molina, iniciada cuando era apenas una adolescente, mantiene vivo ese recuerdo y demuestra cómo una experiencia puede convertirse en una vocación para toda la vida. (Fotos: tomadas de la página institucional en Facebook de la Dirección Municipal de Educación)