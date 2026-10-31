Renier Garrido y el orgullo de haber sido delegado en Santa Cruz del Sur

Oct, 2026.- A partir del segundo y hasta el cuarto periodos de mandatos de la Asamblea Municipal del Poder Popular fue delegado de la circunscripción 6, Renier Garrido Olazábal, el máximo directivo del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, en Santa Cruz del Sur, hasta jubilarse.

Luego de que el electorado lo eligiera, confiando en su condición como revolucionario consagrado, estuvo mucho más apegado a la comunidad. La satisfacción que sintió por tan importante encomienda lo motivó a escuchar con respeto las quejas e inquietudes de la población desde el punto de vista social, tramitándolas oportunamente para su inmediata solución.

Fueron siete años y medio de continuo quehacer con los electores del área de la localidad cabecera municipal, de los que recibió elogios y admiración constante. En todo momento, señaló el entrevistado, lo distinguió la sencillez y el comportamiento ético como lo requiere la responsabilidad al ser representante del pueblo.

Garrido Olazábal también se desempeñó como miembro del Comité Ejecutivo del Poder Popular en Santa Cruz del Sur, desde donde dio atención permanente a las sectores educativo, del Deporte y de la Cultura, incluyendo en este último a la radio local.

Aunque fue una etapa de su vida que requirió de mucho esfuerzo y consagración, la recuerda con orgullo.

Hoy, 31 de octubre de 2026, cuando se cumplen 50 años de la creación de los Órganos del Poder Popular, mirar atrás es también mirar a quienes, como Renier, sostuvieron esa obra desde la base. Su historia confirma que el verdadero poder del pueblo no está solo en las estructuras, sino en la memoria viva de quienes lo hicieron, y hacen posible, con su entrega diaria.