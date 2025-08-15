Recuperación en Camagüey del polo productivo Las Victorias

Camagüey, 15 ago.- En el municipio de Camagüey se acometen en estos momentos diversas acciones con el propósito de recuperar el polo productivo Las Victorias, enclavado en el Consejo Popular Altagracia.

Específicamente en la Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Victoria 2, que dirige Sili Paulino Bencomo Oro, se intensifica la siembra de varios cultivos en la actual campaña de primavera.

Actualmente dicha base agrícola ya tiene plantada más de una caballería de yuca de forma escalonada, lo que permitirá próximamente la cosecha de las primeras cuatro hectáreas.

Con la recuperación de máquinas de riego se sembraron plátano, maíz, calabaza, col, pepino, remolacha y también se incluye el boniato; algunos intercalados para aprovechas las tierras.

Todo lo que se hace en la UBPC Victoria 2, del municipio de Camagüey, se logra con un mayor apoyo de la Delegación de la Agricultura, de la Empresa Agroindustrial y de la población, mediante movilizaciones los fines de semana. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)