Realizan taller sobre injertos santacruceños integrados a la agricultura urbana

Santa Cruz del Sur, 22 ago.- Un grupo de productores de patios y parcelas recibieron un taller de verano este viernes para la aplicación de técnica de injertos en sus sembradíos. El tema fue impartido por la especialista en el sector agrícola Yudelkis Centeno Denis, directora del Instituto Politécnico de Agronomía José Fonseca Bolivar, ubicado en el Consejo Popular Cándido González de Santa Cruz del Sur.

El modo de realizar injertos en plantas frutales y ornamentales fundamentalmente en el mes de abril fue explicado desde lo teórico y llevado a la práctica con el llamado enchape, en una mata de guayaba del patio de Juan Arnaldo Caro Tamayo. El encuentro se realizó en la terraza de la vivienda del destacado productor, quien está al frente de las personas que fomentan la agricultura familiar en la cabecera municipal.

La versada en la materia les habló a los presentes de diferentes cultivos, cómo sembrarlos para obtener semillas de calidad en el boniato, la yuca, la malanga, las hortalizas, entre otras especies vegetales. Aprovechó para resaltar la importancia de que otros lugareños se incorporen a estas preparaciones, donde obtendrán conocimientos elementales para ejecutar mejor el quehacer en sus plantaciones.

Quienes reciban en los talleres a desarrollar los programados contenidos y se encuentren activos laboralmente recibirán certifico que avalará su asistencia, facilitándoles gestionar empleo en el sector agrícola, aseveró Centeno Denis. Añadió que el jueves de la próxima semana está previsto tratar asuntos relacionados a etapas y marcos de siembra.