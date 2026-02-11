Radialistas santacruceños analizan importantes temas relacionados con la defensa y organización institucional

Santa Cruz del Sur, 10 feb.- Como parte de las acciones del Día de la Defensa el colectivo de la emisora Radio Santa Cruz analizó este fin de semana la conferencia de prensa del Presidente Díaz Canel Bermúdez relacionada a la situación electroenergética y déficit de combustible a causa del recrudecimiento del bloqueo imperialista, y se expusieron las alternativas a llevar a cabo en Cuba sin hacer concesiones al enemigo.

Yunior Hierrezuelo Martínez, director de la cincuentenaria planta radial informó las variantes a utilizar en la programación atinadas al momento actual con el incremento de boletines informativos del ámbito local, provincial y nacional, sin que esta medida reste calidad a la salida al aire de los programas.

Informó el directivo que a partir de la presente semana los directores de organismos y entidades acudirán al medio para informar a la población las medidas a cumplir generadas por las carencias en el orden electroenergético y de combustible.

Hierrezuelo Martínez indicó a los trabajadores de Radio Santa Cruz que el este martes se realiza el cambio de labor en el inmueble perteneciente a la planta, ubicado en calle F entre Línea y Central.

En la jornada se realiza la limpieza del inmueble en su interior y áreas exteriores, además de la pintura de la fachada de la edificación.