Rusia, 26 feb- El presidente de Rusia, Vladímir Putin, afirmó que, aunque aún falta tiempo para la aparición de un “corazón vivo”, la ciencia avanza hacia la creación artificial de órganos humanos individuales, durante su intervención en la sesión plenaria del Foro de Tecnologías Futuras.

En su discurso, el mandatario subrayó que los desarrollos avanzados rusos, particularmente en el ámbito de la bioeconomía, resultan “impresionantes” y destacó que en 2026 comenzó la implementación de un proyecto nacional en ese sector, considerado estratégico para el país.

Putin señaló que la biotecnología se desarrolla a una velocidad sin precedentes y puede contribuir a enfrentar desafíos globales como el cambio climático y la escasez de alimentos. En ese sentido, afirmó que científicos e ingenieros “ya están creando una nueva realidad” con decisiones audaces y soluciones innovadoras.

El jefe del Kremlin insistió en que el acceso equitativo a las tecnologías del futuro constituye una condición indispensable para el desarrollo de la civilización y expresó la disposición de Rusia a impulsar programas conjuntos en el campo de la bioeconomía en el marco del grupo BRICS.

Asimismo, instó al Gobierno a acelerar la elaboración de una estrategia nacional para el desarrollo de la bioeconomía antes de mediados del siglo XXI y consideró necesario aumentar la financiación destinada a la bioindustria, priorizando fuentes extrapresupuestarias.

Putin también encargó al Gabinete de ministros diseñar mecanismos para proteger el mercado nacional de biotecnología y propuso la creación de una red de centros regionales de ingeniería en bioeconomía, con el objetivo de garantizar la formación de personal altamente cualificado.

Finalmente, expresó su expectativa de que los obstáculos burocráticos no frenen la aparición de nuevas vacunas y otros avances científicos clave para el bienestar de la población. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)