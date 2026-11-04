Profesora gabonesa: “en Cuba no solo aprendí a enseñar español, también a ser maestra y la persona que soy hoy”

La Habana, 4 nov.- La profesora gabonesa Génévie Gerta Manguila, cursó estudios académicos en Cuba, en la licenciatura en Pedagogía desde el 2004 al 2010, y considera que recibió una formación integral de primer nivel en la lingüística del castellano.

La pedagoga formó parte de los múltiples programas educativos ofertados por Cuba para países africanos y latinoamericanos, en los últimos 20 años, que favorecieron a jóvenes de escasos ingresos económicos en una cooperación que hoy se denomina Sur-Sur.

Desde su labor en el Instituto Paul Émane Eyeghe de Oloumi, en Libreville, la capital de Gabón, envío un vídeo con sus alumnos de preuniversitario cantando “Hasta siempre Comandante”, un tema compuesto por Carlos Puebla dedicado al Che Guevara.

Ella enseña el español como lengua extranjera en los niveles de secundaria y bachillerato según comentó por vía WhatsApp.

“Claro que he tenido algunas tensiones y dificultades en el trabajo. Sobre todo porque las condiciones laborales son muy diferentes. En Cuba estudiábamos y trabajábamos principalmente con métodos explicados en manuales, mientras que aquí trabajamos a partir de temáticas y tenemos que buscar, seleccionar y elaborar nuestros propios materiales. Sin embargo, precisamente lo que aprendí en Cuba me ha ayudado muchísimo porque elaboro mis materiales didácticos con el uso también de la informática”, confiesa y asegura que para ella es un reto trabajar con más de 50 alumnos por aula.

Ella cursó la Licenciatura en Educación Primaria en el municipio especial de la Isla de la Juventud en la Universidad Pedagógica Carlos Manuel de Céspedes.

Al llegar a Gabón hizo un examen estatal en la Escuela Normal Superior para formarse como profesora de lengua extranjera durante dos años y tuvo la oportunidad de pasar seis meses en Salamanca, España, para completar su formación mediante diferentes cursos.

“He tenido algunas dificultades relacionadas con mi manera de hablar español. La mayoría de los docentes tienen como referente el español de España y, por eso, muchas veces hablan siguiendo ese modelo. Mi manera de hablar español lleva la huella de Cuba y ello significa que existe una gran diversidad dentro de un mismo idioma. Tenemos el español de España, el español de Guinea Ecuatorial y, sobre todo, las diferentes variedades del español de América Latina. Todas forman parte de la riqueza de nuestra lengua”, reconoce la profesora gabonesa.

Ella desea superarse profesionalmente, de ser posible matricular un doctorado en Ciencias de la Educación y afirma: “cuando pienso en Cuba, me pregunto si realmente fueron los mejores momentos de mi vida. Una parte de mí se quedó allí y yo lo extraño todo: la manera de enseñar y de aprender, el ambiente y las experiencias que vivimos”.

Y concluye: “allí no solo aprendí a enseñar español; aprendí también a ser maestra y, sobre todo, a ser la persona que soy hoy. Todo lo que aprendí sigue presente en mi manera de enseñar, pero también en mi manera de ver la vida”. (Tomado de la Agencia Cubana de Noticias)