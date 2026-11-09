Productor mexicano Santiago García Galván: amo a la gente de Cuba

La Habana, 9 nov.- Santiago García es un productor cinematográfico mexicano que ha trabajado en casi un centenar de filmes en más de quince países. En Cuba produjo Nido de Mantis, Fátima o el Parque de la Fraternidad y, más recientemente, Neurótica anónima, también de su querido amigo Jorge Parugorría. Además, encabezó la unidad habanera de Fast Furius 8 Transformers: The Last Knight.

La historia de Santiago con La Habana incluye películas, premios Coral y hasta la Distinción por la Cultura Nacional, pero, sobre todo, un amor demostrado y confeso:

“Amo Cuba, amo a la gente de Cuba, amo el cine cubano. El cine cubano para mí es una de las expresiones más interesantes y más importantes contemporáneas de la cultura cinematográfica. Realmente se hacen milagros y para mí es un honor, un placer y una experiencia realmente bella colaborar con grandes artistas cubanos, gente que ya desde hace mucho considero mi familia”, expresó a propósito de su participación en Neurótica Anónima y agregó:

“Mirta (Ibarra) y yo hablamos de este guión durante muchísimo tiempo hasta que Pichy (Jorge Perugorría) entró, y entró con toda la fuerza. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa por la que estoy sumamente agradecido, conmovido y honrado de ser parte de esta gran película, de esta sátira moderna cubana, que tiene todos los tintes cómicos y dramáticos que hacen que una película se disfrute en el cine como debe de ser”.

Santiago García ha apoyado también el proceso de restauración de piezas emblemáticas de la filmografía cubana en Bologna, Italia:

“El cine es la memoria, es la expresión y una voz que tiene que restaurarse, que tiene que conservarse, que tiene que preservarse históricamente para que las futuras generaciones puedan disfrutar de la creación de un momento específico que no solamente retrata una realidad, también retrata ideas, conceptos, emociones, y el cine para mí es tan importante que vale la pena dedicar la vida a ello. Así que aquí estamos, estamos haciendo cine, seguimos haciendo cine, y seguiremos haciendo cine entre México, España y Cuba”. (Por: Giusette León García/CubaSí)