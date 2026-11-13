Primer Fórum Interuniversitario y jornada científica en Camagüey por la innovación y el buen envejecimiento

Camagüey, 13 nov.- La Cátedra Universitaria del Adulto Mayor de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz (UC), en articulación con la Universidad de Ciencias Médicas, desarrollará del 17 al 27 de noviembre próximos el Primer Fórum interuniversitario y la Jornada Virtual de Intercambio Científico, espacios concebidos para el debate, la innovación y la colaboración multidisciplinar.

El evento reunirá a estudiantes y profesores apasionados por la investigación y el impacto de la ciencia en la comunidad, estructurando sus debates en torno a ejes temáticos de alta sensibilidad humana y científica, entre los que sobresalen el cuidado integral de la vida, la neuroplasticidad y los procesos asociados al envejecimiento.

Para propiciar una participación dinámica y creativa, el Comité Organizador estableció diversas modalidades de presentación, tales como infografías, pósteres digitales, propuestas audiovisuales y ponencias digitales, las cuales servirán de puente para integrar el quehacer de los grupos científicos estudiantiles de la casa de altos estudios camagüeyana, el proyecto de Envejecimiento y Cuidados y el de Neurocirugía de la institución médica.

De esta manera se da continuidad al trabajo que la Cátedra Universitaria del Adulto Mayor ha venido impulsando en el territorio bajo el lema «Honrar la vida, resignificar los cuidados».

Este nuevo espacio científico se nutre de los resultados de su reciente jornada conmemorativa, la cual incluyó mesas de diálogo sobre el aprendizaje a lo largo de la vida y acciones solidarias de impacto social, consolidando un historial de talleres, conferencias y actividades prácticas dedicadas a promover la longevidad activa y el buen envejecimiento como pilares de la sociedad contemporánea.

Con iniciativas de este tipo, la academia agramontina consolida su responsabilidad social al articular la investigación científica con los retos demográficos actuales, ratificando que el intercambio de saberes entre generaciones de estudiantes y profesionales constituye una herramienta indispensable para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. (Con información y carteles tomados de la página institucional de la UC en Facebook)