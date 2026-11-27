Camagüey, 27 nov.- En la provincia, como en todo el país, transcurre hasta el próximo 5 de diciembre el Sexto Ejercicio Nacional de Prevención y enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades, las drogas y las indisciplinas sociales.

Durante el chequeo a las acciones previstas Sarah Varona Pasos, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial del Poder Popular, insistió en elevar la eficiencia de la guardia administrativa, visitar los desvinculados del estudio y el trabajo, completar los trabajadores sociales, aplicar con mayor rigor medidas contra los precios abusivos y especulativos de alimentos y en el sector del transporte, además de realizar ventas forzosas.

En la etapa precisó Yudiet Castellanos Victoria, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), se realizarán, mediante la Casa de Orientación a la Mujer y la Familia, intervenciones en hogares de ancianos e intercambios con estudiantes de diferentes niveles de enseñanza que contribuyan a fomentar en ellos una actitud de rechazo hacia el consumo de sustancias nocivas.

En Camagüey la Fiscalía General de la República también reforzará el cumplimiento de su misión constitucional, asociada al control de la investigación penal y al ejercicio de la acción penal pública, además de participar en juicios vinculados al tráfico ilegal de drogas, a delitos contra la vida y de evasión fiscal, entre otras acciones, precisó Gretel Valdés Rosales, vice fiscal jefa en la provincia. (Fuente: Gobierno Provincial del Poder Popular) (Tomado de Radio Cadena Agramonte)