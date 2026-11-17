La Habana, 17 nov.- En Cuba, los resultados de la Encuesta Nacional de Salud de 2019 situaron en un 10 por ciento la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en la población. En 2025, la enfermedad fue la octava causa de muerte en el país, aunque también constituye un importante factor de riesgo para otras afecciones que encabezan esa relación.

Sobre la situación nacional, las estrategias de prevención, las limitaciones para garantizar determinados medicamentos y tecnologías, así como las investigaciones en curso, Granma conversó con el doctor Erick Robles Torres, director del Instituto de Endocrinología y jefe del Grupo Nacional de Endocrinología.

–¿Qué elementos explican el comportamiento de la diabetes en Cuba y cuáles son los principales desafíos que representa para el sistema de salud?

–La diabetes constituye un problema de salud cuya repercusión trasciende a la persona que la padece, pues afecta también a las familias y las comunidades.

«A escala mundial, las estimaciones de la Federación Internacional de Diabetes indican que uno de cada nueve adultos, aproximadamente 589 millones de personas, vive con esta enfermedad. Más de cuatro de cada diez desconocen que la padecen, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves y muerte prematura.

«En Cuba, la prevalencia de la diabetes tipo 2 se situó en un 10 por ciento, según los resultados de la Encuesta Nacional de Salud de 2019. Su comportamiento está relacionado con factores como la urbanización, el envejecimiento poblacional, la disminución de los niveles de actividad física y el aumento del sobrepeso y la obesidad.

«Debemos considerar, además, que la diabetes mellitus ocupó en 2025 la octava causa de muerte en nuestro país. No obstante, su importancia sanitaria es mayor si tenemos en cuenta que constituye un factor de riesgo para otras enfermedades que aparecen entre las primeras causas de mortalidad».

–El lema de este año insiste en actuar tempranamente. ¿Qué papel desempeña la Atención Primaria de Salud en la prevención y detección de la enfermedad?

–La prevención no comienza en un laboratorio, sino en las comunidades. De ahí el papel preponderante de la Atención Primaria de Salud en nuestro país, cuya labor de promoción y prevención constituye un eje integrador en el abordaje de las enfermedades no transmisibles.

«La promoción de estilos de vida saludables, con énfasis en la alimentación, el ejercicio físico y el cuidado de la salud resultan indispensables. También es importante desarrollar enfoques personalizados para las personas que presentan factores de riesgo como hipertensión arterial, obesidad, antecedentes familiares o consumo de tabaco.

«La incorporación de Cuba a la iniciativa hearts-d refleja la voluntad del país de mejorar la atención y reducir las brechas existentes en el control de la hipertensión y la diabetes.

«Contamos, además, con una red de 18 centros de Atención al Diabético (CAD), que favorecen el control metabólico mediante la educación terapéutica interactiva con los pacientes. Son también escenarios docentes para la formación de recursos humanos y espacios en los cuales se desarrollan investigaciones dirigidas a responder a los problemas de esta población.

«El primer Centro de Atención al Diabético del país fue creado por el Instituto de Endocrinología en 1972, bajo la dirección del profesor Antonio Márquez Guillén. Su modelo contemplaba educación intensiva, ingreso de día durante una semana, un curso básico para las personas con diabetes y sus familiares, así como una consulta diaria de orientación abierta también al personal médico. Esas funciones mantienen su vigencia».

–¿Qué importancia tiene la atención integral y multidisciplinaria para mejorar la calidad de vida de quienes viven con diabetes?

–La consulta multidisciplinaria de diabetes mellitus constituye un modelo en el que profesionales de diferentes especialidades trabajan de manera coordinada para ofrecer una evaluación integral y un tratamiento centrado en la persona.

«Su propósito es abordar la enfermedad desde las dimensiones médica, nutricional, sicológica, social y comunicacional, con un seguimiento continuo que contribuya a mejorar el control glucémico y prevenir complicaciones.

«Recuperar la presencia de estas consultas en el territorio nacional constituye una necesidad y una de las principales tareas del Grupo Nacional de la especialidad».

–¿Cuáles son las principales dificultades para garantizar los medicamentos y las tecnologías que necesitan estos pacientes?

–En el cuadro básico de medicamentos contamos con productos sensibles, de alto valor económico e imprescindibles para la vida. En el caso de los medicamentos de producción nacional, su fabricación se ha visto limitada por la falta de materias primas importadas.

«Para ilustrar la magnitud de las dificultades, 21 horas de bloqueo equivalen al costo de adquisición de la insulina necesaria durante un año para los pacientes diabéticos, unos 12 millones de dólares.

«Existen, además, tecnologías que no están disponibles para nuestra población. Es el caso del sistema de monitoreo continuo de glucosa FreeStyle, desarrollado por la multinacional estadounidense Abbott, que permitiría humanizar el seguimiento de las personas con diabetes, al evitar los frecuentes pinchazos del automonitoreo, mediante un sensor de duración prolongada.

«Los pacientes con diabetes tipo 1 tampoco disponen de bombas de infusión continua de insulina, dispositivos útiles para el tratamiento de niños con difícil control de la enfermedad.

«A pesar de estas circunstancias, recibimos ayudas solidarias desde diferentes lugares del continente. Trabajamos en equipo y aplicamos la intersectorialidad para encontrar alternativas. También ofrecemos soporte tecnológico de laboratorio a otras instituciones que no disponen de ese recurso».

–¿En qué líneas de investigación e innovación trabaja actualmente el Instituto de Endocrinología?

–Nuestra misión es promover y desarrollar la investigación científica, la innovación tecnológica, la asistencia médica y la formación de recursos humanos de elevada calidad en el campo de la Endocrinología, además de ejercer como centro de referencia de la especialidad en el país.

«Entre las líneas de investigación más consolidadas se encuentra el estudio de la diabetes mellitus tipo 2 y sus complicaciones. En ese campo se evalúan nuevos esquemas terapéuticos, como la combinación de moringa con Metformina, y la efectividad de productos cubanos como el Heberprot-P en la retinopatía diabética.

«También trabajamos en la implementación del programa hearts de la Organización Panamericana de la Salud para el control de la hipertensión y la diabetes en el primer nivel de atención.

«En cuanto a la diabetes tipo 1 y la población pediátrica, los proyectos se concentran en estudiar la incidencia nacional, la resistencia a la insulina, la microalbuminuria y el impacto neurocognitivo de la enfermedad en niños y adolescentes. Estos estudios son importantes para detectar tempranamente complicaciones y planificar los recursos necesarios.

«Uno de los resultados de ese trabajo es el desarrollo y validación de un cuestionario nacional que permite identificar a personas con riesgo de disglucemia. Se trata de un instrumento sencillo, rápido, no invasivo, confiable y económico, que actualmente se aplica en diferentes lugares para evaluar sus resultados y valorar su posible incorporación al programa de diabetes y a la medicina familiar».

–Ante las limitaciones actuales, ¿cuáles son las prioridades para sostener y mejorar la atención a las personas con diabetes?

–Hemos aprovechado las oportunidades que ofrecen las crisis para mejorar nuestra organización, eficiencia y efectividad. Una de las acciones fundamentales es preparar a todos los trabajadores del sistema en la búsqueda de soluciones alternativas a los problemas.

«El Sistema Nacional de Salud depende de un suministro continuo de energía eléctrica. Por eso estamos realizando análisis para transformar la matriz energética, con el apoyo de las autoridades y entidades locales, la contribución de trabajadores de las formas de gestión no estatal y la participación de la solidaridad internacional.

«También desarrollamos una estrategia integradora de promoción y comercialización dentro y fuera del país, que incluye la atención médica, los servicios académicos y otras prestaciones de salud, como la telemedicina.

«La alta prioridad que el Estado concede a la salud, así como la accesibilidad y equidad de los servicios, constituyen fortalezas de nuestro sistema. No nos hemos detenido ni un solo día. Trabajamos con la convicción de que hacer juntos, con perseverancia y disciplina, es fundamental para transformar las ideas en resultados». (Tomado de Granma) (Foto: José Manuel Correa)