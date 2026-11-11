Presentan en Camagüey proyecto para potenciar la comunicación de la ciencia y la innovación

Camagüey, 11 nov.- Con el propósito de consolidar la ciencia como un pilar estratégico en la toma de decisiones y fomentar una mayor cultura científica en la ciudadanía, fue presentado este martes en la provincia el proyecto Sistema integral para la comunicación de la ciencia y la innovación.

La iniciativa es coordinada por el Departamento de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte Loynaz (UC). Según explicó el MSc. Eloy Corcho Vergara, coordinador del proyecto, la propuesta busca propiciar una narrativa coherente para generar confianza y legitimar la gestión de los gobernantes ante la población.

Para alcanzar estas metas, el sistema se articula sobre cinco ejes temáticos orientados a lograr una articulación coherente en el manejo de los temas científicos en los medios de comunicación provinciales, respaldados por una estrategia y un plan de medios específico.

Entre las principales acciones previstas destaca la apertura de la Casa de la Ciencia, concebida como un espacio público destinado a la socialización de investigaciones y al desarrollo de actividades caracterizadas. Además, el proyecto contempla la implementación de un repositorio audiovisual y un Observatorio de la Ciencia para el monitoreo y difusión del quehacer investigativo en el territorio.

Comunicar la ciencia no es un complemento del trabajo científico, sino una condición indispensable para su verdadero impacto social. En el contexto cubano actual, donde la innovación y el conocimiento son pilares estratégicos del desarrollo socioeconómico, lograr una comunicación rigurosa, clara y oportuna permite transformar los resultados de los laboratorios en soluciones ciudadanas, fortaleciendo la confianza en la gestión pública y consolidando la cultura científica que el país demanda. (Con información y fotos de la página institucional de la UC en Facebook)