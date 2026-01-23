Premios Villanueva de la Crítica: Honrar al teatro en Cuba

La Habana, 22 ene.- La Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac) honró hoy con la entrega de los Premios Villanueva de la Crítica 2025 a aquellas obras que representan lo más relevante de la creación escénica cubana e internacional.

Tras evaluar las propuestas presentadas, la Sección de Crítica e Investigación de la Asociación de Artistas Escénicos de la Uneac decidió premiar a los espectáculos nacionales Faro, de Teatro Andante, de la provincia de Granma; Un rastro en las estrellas, de Teatro de Las Estaciones, de Matanzas; y El nombre de Juana, de La Habana.

Fueron también agasajados Actea–Ópera, del Lyceum Mozartiano, de La Habana; y Eclipse, de Danza Espiral, de Matanzas.

En tanto, Core Meu, de Les Ballets de Monte-Carlo; y Gaia 2.0, de la compañía Bakhus, de Francia, se alzaron con los premios internacionales.

La obra Un domingo llamado deseo, de los grupos de teatro El Público y Trotamundo, mereció un reconocimiento especial, junto a las palabras de elogio del dramaturgo y director de la pieza Norge Espinosa, por la maestría en escena de sus protagonistas: Verónica Lynn y Carlos Pérez Peña.

El director de Teatro Andante, Juan González Fiffe, agradeció el galardón en nombre de todos y consideró que recibirlo junto a la más excelsa vanguardia del teatro cubano posee un valor excepcional.

Resaltó, además, la suerte de poder desempeñar esa profesión en medio de situaciones tan complejas y significó que cada época determina cómo debe ser su teatro, en tanto cada obra debe juzgar desde su filosofía.

A la manifestación protagonista la definió como una energía rara, “que sustenta el poder de ser la voz que trasciende las mordazas de las normas, las costumbres”.

Es esa energía la que hace posible la magia de una expresión tan exquisita como emotiva; un arte que nació para ser compartido, perdurable y sentido. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)