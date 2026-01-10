Premian a los mejores deportistas latinoamericanos de 2025

La Habana.- LOS MEJORES deportistas latinoamericanos del año 2025, según la tradicional encuesta de la Agencia de Noticias Prensa Latina, fueron reconocidos hoy en emotiva y bien concebida ceremonia celebrada en el salón Vedado del Hotel Nacional de Cuba.

La entrega de los galardones reunió a autoridades como Luis Morlote Rivas, vice jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido, Inés María Chapman Waugh, vice primera ministra de la República, Osvaldo Vento Montiller, presidente del Inder, y Onelio Castillo Corderí, vicepresidente primero del Instituto de Información y Comunicación Social.

Con los premios de la triplista Leyanis Pérez, el lanzador Liván Moinelo y su equipo juvenil de Baseball5, Cuba dominó por segunda vez las tres categorías del sondeo.

Esta, en su dición número 61, contó con la participación de 113 medios de comunicación de América, Europa, Medio Oriente y Asia, recordó a los asistentes el presidente de Prensa Latina, Jorge Legañoa.

Pérez se impuso con autoridad en la rama femenina, acumulando 73 votos. Moinelo, por su parte, se alzó con el galardón al mejor atleta masculino con 42 votos. El conjunto juvenil de Baseball5 logró 37, superando por estrecho margen a la selección argentina de fútbol

«Me enorgullece este premio. Me siento muy feliz», declaró la pinareña en diálogo con JIT, en sintonía con las palabras de su coterráneo Moinelo: «Es un gran honor compartir estos premios con leyendas que también lo ganaron, como Mijaín López, Diego Armando Maradona, Javier Sotomayor, Usain Bolt o Enrique Figuerola».

A propósito se recordó que los tres últimos han dejado huellas especiales en la historia de la encuesta: Bolt lidera el listado con seis premios, Figuerola fue el primer laureado y Sotomayor encabeza a los cubanos más vencedores, con cinco coronas.

De ahí el homenaje al Príncipe de las Alturas, quien también aportó realce a una cita igualmente matizada por la proyección de materiales audiovisuales de excelente factura y el talento del saxofonista César López.

También fueron reconocidos los mejores del año precedente, cuando la gala no se celebró, encabezados por el cinco veces monarca olímpico de lucha grecorromana Mijaín López y la multimonarca del paratletismo Omara Durand.

Cuba solo había liderado las tres categorías de la encuesta en 1989, por intermedio del propio Sotomayor, Ana Fidelia Quirós y la selección femenina de voleibol.

Como cierre, se anunció que este año la encuesta estará dedicada a la Quirós, cubana más laureada en la historia de esa consulta. (Tomado de Jit)