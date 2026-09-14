Plata y bronce del triple salto femenino en debut de Cuba en Mundial Ultimate

Cuba incluyó a sus dos triplistas femeninas de más posibilidades en el podio de ese evento, correspondiente al World Athletics Ultimate Championship, celebrado, en su edición inaugural, en Budapest, Hungría.

Davisleydi Velazco, en su primera competencia vestida con los colores de la bandera de la Isla tras su acuerdo de volver a representar la Federación nacional, lució su estabilidad de todo el año.

Terminó segunda, con una marca de 15,04 metros, conseguida en su tercer intento. Inició con 14,83, luego cometió falta, y en la cuarta ronda (final) se despidió con 14,44.

Leyanis Pérez cerró el podio con un registro de 14,90 alcanzado en su segunda oportunidad, dos centímetros más que en su inicio. Después se estiró hasta 14,66 y dejó pasar la última opción, según el sitio de World Athletics.

La senegalesa Saly Sarr, quien el fin de semana anterior dominó la Liga del Diamante, aseguró el título desde el principio, con una medición de 15,06. Tras una infracción, mantuvo gran altura con ejecuciones de 14,92 y 14,83, cualquiera de las cuales le hubiera valido para ser medallista de bronce.

También rebasaron la barrera de 14 metros la dominiqueña Thea Lafond (14,47) y la jamaicana Ackelia Smith (14,23). En esta ocasión, Liadagmis Povea, tras dos faltas, no continuó en la prueba.

Así, Cuba debutó con preseas en un nuevo certamen del campo y pista, otra historia que comienza a crecer a partir de este fin de semana y ya debe incluir el nombre de la Mayor de las Antillas. (Foto tomada de Cubadebate)