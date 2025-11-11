Pistoleros cubanos quedan en ronda clasificatoria de lid mundial

La Habana.- DOS cubanos intervinieron este lunes en la modalidad de pistola de aire a 10 metros para hombres y mujeres, en la continuación del Campeonato Mundial de Rifle y Pistola de El Cairo, Egipto.

Laina Pérez concursó en la ronda clasificatoria de la prueba, en la que se reunieron 100 concursantes. El evento masculino, en el que compitió su compañero de equipo Jorge Grau, contó con la presencia de 121 especialistas.

La matancera y multimedallista panamericana y centrocaribeña, enfrentó un certamen difícil con indiscutible dominio asiático.

Laina finalizó en el puesto 93 con 552 puntos. El título lo mereció la china Qianxun Yao con 243 unidades en la ronda final, seguida por Ho Ching Shing, de Hong Kong (241.2), y la también china Wei Qian (221.4).

Grau, por su parte, cerró en el lugar 114, tras conseguir 558 puntos. El podio entre los hombres lo ocuparon Samrat Rana, de India (243.7), el chino Kai Hu de China (243.3) y otro indio, Varun Tonar (221.7).

Este martes ambos pistoleros cubanos volverán a empuñar sus armas, esta vez para concursar en el evento mixto de la pistola neumática a 10 metros.

Lisbet Hernández tendrá también acción en los 50 metros del rifle de aire en tres posiciones. (Tomado de Jit)