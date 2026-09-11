Peruanos rechazan la visita de Marco Rubio y el alineamiento con Estados Unidos

Lima, 11 sep.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue recibido en Lima con una movilización de rechazo en el marco del cierre de su gira oficial por Latinoamérica, la cual incluyó escalas previas esta semana en Colombia y Ecuador.

​Colectivos de izquierda y movimientos sociales calificaron la presencia del alto funcionario estadounidense como un intento de Washington por recuperar “su patio trasero”.

Los ciudadanos marcharon por las céntricas calles de la capital peruana portando carteles con consignas como: “Fuera del Perú Marco Rubio”, “Fuera yanquis” y “No al Escudo de las Américas”, en alusión a la iniciativa de seguridad regional impulsada por la Casa Blanca.

​Durante la manifestación, los participantes denunciaron que la agenda geopolítica de la Administración estadounidense busca condicionar la política exterior de los países latinoamericanos.

​“Marco Rubio representa la política intervencionista de Washington. Basta rememorar lo que está pasando en Palestina y la guerra contra Irán para ponernos al lado de los oprimidos. Lo mismo están intentando hacer en América Latina”, afirmó uno de los manifestantes, tras recordar que China se mantiene actualmente como el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región.

Por su parte, activistas locales advirtieron que la integración al proyecto de seguridad estadounidense compromete la soberanía y la diversificación de mercados del país.

​“Formar parte del Escudo de las Américas supone asumir la condición de patio trasero de Estados Unidos y renunciar a alianzas con otros actores globales. ¿Acaso podremos ingresar a los BRICS o concretar acuerdos comerciales con Rusia si nos subordinamos a ese esquema?”, cuestionó una de las asistentes.

Al igual que ocurrió durante sus visitas a Bogotá y Quito, se prevé que Marco Rubio sostenga un encuentro oficial con la presidenta de Perú, Keiko Fujimori.

La reunión tiene como objetivo central afianzar los acuerdos bilaterales en materia de defensa, inteligencia y control migratorio, consolidando el alineamiento del Ejecutivo peruano con la estrategia de seguridad promovida por la Casa Blanca. (Tomado de Radio Cadena Agramonte)