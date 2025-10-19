Parapesistas cubanos con plata en lid mundial por equipos

La Habana.- EL ELENCO masculino cubano logró la medalla de plata del evento por equipos en el Campeonato Mundial de Parapesas, que finaliza hoy en El Cairo, Egipto.

Jesús Cuevas, Pablo Ramírez y Enmanuel González consiguieron puntuación colectiva de 413 unidades, lo que constituyó récord nacional.

El resultado los colocó por detrás de China, campeón de la prueba, y por delante de Irak, medallista de bronce.

Las muchachas también vieron acción en la jornada final del certamen.

Por Cuba se unieron Leydi Rodríguez, Amalia González y Daynelis Vázquez.

El trío no pudo clasificarse a la fase final de la justa colectiva, aunque firmaron la mejor marca de su historia en estas lides, con 247 puntos.

Brasil, Uzbekistán y Egipto ocuparon, por ese orden, el podio de la competición.

En la lid por equipos mixtos, el trío de la Isla que integraron Ramírez, González y Rodríguez, no accedió a finales, según consta en la web oficial del evento.

El Campeonato Mundial de Parapesas completó este viernes su competencia individual para hombres y mujeres del grupo élite.

Cuba cerró su participación en la especialidad con una medalla de bronce conseguida por Rodríguez en la división de los 50 kg.

En la lid varonil ninguno de sus exponentes alcanzó el podio.

La justa del orbe de este paradeporte volverá a celebrarse en diciembre de 2026 en Manama, capital de Baréin. (Tomado de Jit)