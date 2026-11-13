Palestina reclama fin de restricciones israelíes a acción climática: en Gaza hay una convergencia de crisis humanitaria y ambiental

Ankara, 13 nov.- El primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, reclamó este jueves el levantamiento de las restricciones israelíes que impiden a su pueblo acceder a la tierra, el agua y otros recursos naturales, y limitan sus posibilidades de adaptación al cambio climático.

Durante un discurso en nombre del presidente Mahmoud Abbas ante la Cumbre de Líderes de la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31), el funcionario afirmó que ningún pueblo debe ser privado de su derecho al desarrollo sostenible ni de la capacidad de enfrentar los efectos del cambio climático por causa de la ocupación o los conflictos.

Mustafa explicó que las restricciones derivadas de la ocupación israelí agravan los desafíos ambientales y climáticos de Palestina.

Informó que su país adoptó la tercera versión de su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) y la presentó a la Secretaría de la COP31, como parte de sus compromisos con el Acuerdo de París, la reducción de emisiones y el fortalecimiento de la resiliencia climática.

Entre las prioridades palestinas mencionó la gestión de los recursos hídricos, la agricultura climáticamente inteligente, las energías renovables, la protección de la biodiversidad y el fortalecimiento de las capacidades de las comunidades locales.

El primer ministro señaló que el cumplimiento de esos objetivos requiere eliminar las restricciones al acceso a los recursos naturales, garantizar financiamiento climático accesible y facilitar la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades nacionales.

Al referirse a la Franja de Gaza, describió la situación como una convergencia de crisis humanitaria, ambiental y climática.

«La destrucción de los sistemas de agua, saneamiento, energía, las tierras agrícolas y las instalaciones de gestión de residuos ha agravado los riesgos para la salud y reducido la capacidad de adaptación de la población», indicó.

Consideró que la reconstrucción del enclave constituye no solo una necesidad humanitaria y de desarrollo, sino también una oportunidad para establecer infraestructuras sostenibles, basadas en energías limpias, gestión responsable del agua y los residuos y protección de los recursos naturales.

Mustafa pidió a la comunidad internacional respaldar la recuperación de Gaza y destacó la necesidad de integrar criterios ambientales en los proyectos de reconstrucción.

El dirigente sostuvo que el cambio climático ya repercute en el acceso al agua, los alimentos, la salud y la seguridad económica, por lo que instó a pasar de los compromisos a medidas concretas.

También defendió que la justicia climática ocupe un lugar central en la cooperación internacional, mediante un respaldo equitativo a los países y comunidades que menos contribuyen a las emisiones, pero sufren con mayor intensidad sus consecuencias.

La COP31 comenzó el lunes en Antalya y se prolongará hasta el 20 de noviembre.

Entre sus principales asuntos figuran la financiación climática, la adaptación y la transición hacia energías limpias. (Tomado de Prensa Latina)