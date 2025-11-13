Operario santacruceño de áreas verdes siempre dispuesto a colaborar en la higienización comunal

Santa Cruz del Sur, 13 nov.- De manera continua, firme y certera domina el afilado machete para eliminar el crecimiento de la yerba Esequiel Pérez La Fuente (El Grillo), el incansable operario de áreas verdes de la Unidad Empresarial de Base (UEB) Comunales de Santa Cruz del Sur. “Me gusta hacer bien mi trabajo para que la limpieza se mantenga. Y estoy dispuesto a colaborar con la higienización comunal donde me digan”, afirmó.

El laborioso lugareño realiza el quehacer en el Parque Central y el erigido para infantes en el emporio cabecera. “En cuanto veo las espigas de la yerba quererse levantar voy para encima de ellas. Los cortes los hago bien abajo para eso cuento con dos machetes, buenas limas y mucha resistencia física”, señaló el que en su juventud practicó la lucha libre y el fútbol.

Se mantiene activo en la calle Revolución entre A y Cristo, entorno poblacional del Reparto Jacinto González en que reside. “Me desagrada ver mi cuadra sucia. Soy de los que quema la basura para no dar lugar a grandes cúmulos ni se formen microvertederos. Si no se hace lo correcto el mosquito Aedes aegypti se incrementa y daña transmitiendo el dengue y chincungunya.”Tenemos que cuidarnos entre todos”, puntualizó.

Pérez La Fuente manifestó que de Santa Cruz del Sur no se va porque aquí tiene raíces echadas e historia como recluta de campamento del Ejército Juvenil del Trabajo (EJT) que existió en zona de La Cupertina donde aprendió a picar caña manualmente. “Y mi labor durante 17 años en Comunales donde permanezco con el machete en alto y afilado a favor de la higiene”, subrayó.