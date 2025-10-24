Octogenario pescador jubilado santacruceño encuentra motivaciones de vida en cultivar alimentos

Santa Cruz del Sur, 23 oct.- Los más de ochenta calendarios no le restan motivación ni fuerzas para cultivar alimentos al santacruceño Rafael Alcalá Fuente, pescador de langosta jubilado, quien prefiere lo llamen por Chinche, sobrenombre que lleva cariñosamente por decisión de sus progenitores desde antes de comenzar a gatear.

El residente en área del reparto Fernando del Toro, sobrepasó durante la trayectoria laboral las cuatro décadas como patrón de embarcación de la flota para la captura de la llamada Reina del Caribe.

Hace tiempo lleva por buen rumbo su patio.No le fue nada fácil el inicio. Levantó cinco canteros, a los que garantiza la necesaria fertilidad. De inicio los rellenó con cascarones de coco secos, basura, tierra recogida en micro vertederos, a los que añadió estiércol de ganado vacuno. Gran cantidad de lechuga, vale decir, ha cosechado el lugareño en cada diciembre de años anteriores.

Es destacable que Rafael le quitó un pedazo al playazo cercano. Ha demostrado que nada es difícil de lograr si la voluntad e inteligencia se alinean bien. Un semillero de lechugas sembró hace breves días en uno de los canteros, aunque el mes próximo pretende intercalar la hortaliza en los demás donde crecen varios cultivos.

En las rústicas construcciones en que está atrapada la tierra con pedazos de bloques, piedras y ladrillos prosperan matas de guayaba, limón, plátanos y aguacate, orégano y yuca hiedra, éstas últimas con propiedades medicinales reconocidas.

Además, en otros espacios exteriores del hogar Rafael Alcalá Fuente mantienen vitalidad el tilo, el anís, la ruda, la menta y la mejorana. Diferentes plantas ornamentales en ese entorno como malangas y cactus, aportan armonía, aromas y exhuberante colorido. En la morada del viejo pescador y su esposa las cargas positivas dan bienvenida al visitante.