Nueve cubanos por fajas en el Abierto de Boxeo de China

La Habana, 10 nov.- Los siete hombres y dos de las seis féminas inscritos por Cuba pelearán mañana por coronas en el Torneo Abierto de Boxeo de China, organizado en la ciudad de Zunyi.

La cifra se completó este martes con triunfos de Ángel Sober (50 kg), Rolando Martínez (60 kg) y Carysney García (54 kg) en jornada adversa para Naybel Morado (75 kg).

La primera semifinal dejó avances del rey olímpico Erislandy Álvarez (65 kg), Deivis Abreu (55 kg), Keilor García (80 kg), Fredisney Morales (90 kg) y la titular centrocaribeña Dayira Mesa (70 kg).

El grupo de finalistas se completa con Joel Duvergel (+90 kg), quien aseguró su presencia desde el sorteo mismo, dado el número de competidores en ese peso.

De lo sucedido en la fecha de turno JIT conoció que todos los pleitos de los cubanos se votaron 5-0, con Sober y Martínez verdugos del filipino Clark Vicera y el tailandés Kalaseeram Thanaphansakon, en ese orden.

Carysney dispuso de una anfitriona, y otra anfitriona frenó a Naybel, quien regresará casa con bronce.(Tomado de JIT)