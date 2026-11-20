Camagüey, 20 nov.- La mipyme REPROMAS, especializada en Reproducción y Mejora Animal Sostenible, sostuvo importantes intercambios con ganaderos del municipio de Vertientes, ubicado al sur de esta ciudad, sobre sus servicios y la importancia de la mejora genética en el sector, con un impacto directo en la economía local y provincial.

Durante una Feria de Oportunidad, realizada en esa demarcación, fuerte por su rama agropecuaria, azucarera y en la producción de arroz, la citada empresa privada identificó futuros contratos mediante cartas de intención.

Ricardo Morell Morfa, representante de REPROMAS, explicó que ofrecen un servicio integral que comienza con el diagnóstico en las fincas de los productores, seguido de las recomendaciones técnicas y la implementación de un protocolo que incluye desparasitación, modificación orgánica mediante vitaminas, minerales y aminoácidos, y terapia hormonal para optimizar los procesos reproductivos.

Un animal después de desparasitado y de aplicarle las modificaciones orgánicas adquiere la capacidad de incremento productivo, y en articular el destinado a la obtención de leche, hasta en un 20 por ciento, destacó Morell Morfa.

REPROMAS trabaja hoy en diversas entidades del ámbito agropecuario como la Empresa Genética Triángulo Tres, la Empresa de Flora y Fauna en Camagüey, y colabora con productores en localidades como Jimaguayú, indica en su página web la emisora Radio Vertientes.

El colectivo ofrece esas prestaciones de igual manera en la provincia de Sancti Spíritus, y también tiene grandes apuestas en la ganadería de Vertientes, aseguró el especialista.

La mipyme REPROMAS se fundó en noviembre de 2021 y está compuesta por un equipo médicos veterinarios y especialistas en reproducción, junto con un encargado de gerencia y desarrollo.

Su labor se centra en abordar la baja eficiencia reproductiva de las principales especies ganaderas, un problema que se atribuye al uso de métodos empíricos en la organización y control, a prácticas genéticas inadecuadas y a la falta de técnicas avanzadas, situación que trae consigo una disminución de la natalidad y la productividad general del sector.

La Feria de Oportunidades devino en provechoso marco de relación para los productores y cooperativas del territorio, con las más altas perspectivas de mejorar la masa ganadera, uno de los desafíos más urgentes que tiene la rama agropecuaria en Camagüey y a nivel nacional en el que REPROMAS puede aportar mucho.

Vertientes, situado en el medio sur de la provincia, cuenta con una empresa exportadora e importadora con amplias garantías económicas y que impactan de forma positiva en el resultado final, la satisfacción de los diversos públicos, refiere la publicación digital.

La cita de oportunidades concibió un marco teórico donde se expusieron ideas y conceptos que son claves en el mundo comercial, de las exportaciones y de lograr calidad en los productos y servicios para un seguro posicionamiento en el mercado nacional e internacional. (Tomado de Adelante) (Foto: Gobierno Provincial del Poder Popular en Camagüey)